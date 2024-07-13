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Расчет "Града" уничтожил полвзвода ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 13.07.2024
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05:35 13.07.2024 (обновлено: 05:38 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/artilleriya-1959378564.html
Расчет "Града" уничтожил полвзвода ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет "Града" уничтожил полвзвода ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 13.07.2024
Расчет "Града" уничтожил полвзвода ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил на правой стороне Днепра на Херсонском... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T05:35
2024-07-13T05:38
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ГЕНИЧЕСК, 13 июл — РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил на правой стороне Днепра на Херсонском направлении подразделение украинской армии численностью в полвзвода личного состава. "Работаем на данном направлении больше года. Все у нас хорошо, все удачно. Обстановка стабильно напряженная, скажем так. Работает противник по нам, и мы не даем ему покоя. Тоже осуществляем огневые поражения целей. Сегодня будет цель с корректировкой: скопление противника, живой силы до 15 человек на правой стороне Днепра", — сообщил РИА Новости представитель реактивного дивизиона российских десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Сатурн". Расчет РСЗО "Град" получил от российских разведчиков ориентировку цели, расположенной на правом берегу Днепра. Боевая машина выдвинулась на временную огневую позицию на переднем краю фронта и быстро отработала по переданным расчету координатам. В процессе стрельбы в режиме реального времени была произведена дополнительная корректировка огня. Согласно данным объективного контроля от оптического комплекса "Ирония", огнем российского "Града" было уничтожено подразделение украинской армии общей численностью около половины взвода личного состава, сообщили РИА Новости в Минобороны. После стрельбы боевая машина быстро покинула временную огневую точку, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь боевиков. "FPV"шки, "Бабаежки" (дроны "Баба Яга" — Прим. ред.) летают, выносят… Ну мы прячемся, двигаемся, на месте не стоим", — сказал десантник с позывным "Сатурн".
https://ria.ru/20240713/f-16-1959370971.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчет "Града" уничтожил полвзвода ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет "Града" уничтожил до 15 солдат ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 13 июл — РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил на правой стороне Днепра на Херсонском направлении подразделение украинской армии численностью в полвзвода личного состава.
"Работаем на данном направлении больше года. Все у нас хорошо, все удачно. Обстановка стабильно напряженная, скажем так. Работает противник по нам, и мы не даем ему покоя. Тоже осуществляем огневые поражения целей. Сегодня будет цель с корректировкой: скопление противника, живой силы до 15 человек на правой стороне Днепра", — сообщил РИА Новости представитель реактивного дивизиона российских десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Сатурн".
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Расчет РСЗО "Град" получил от российских разведчиков ориентировку цели, расположенной на правом берегу Днепра. Боевая машина выдвинулась на временную огневую позицию на переднем краю фронта и быстро отработала по переданным расчету координатам. В процессе стрельбы в режиме реального времени была произведена дополнительная корректировка огня. Согласно данным объективного контроля от оптического комплекса "Ирония", огнем российского "Града" было уничтожено подразделение украинской армии общей численностью около половины взвода личного состава, сообщили РИА Новости в Минобороны.
После стрельбы боевая машина быстро покинула временную огневую точку, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь боевиков.
"FPV"шки, "Бабаежки" (дроны "Баба Яга" — Прим. ред.) летают, выносят… Ну мы прячемся, двигаемся, на месте не стоим", — сказал десантник с позывным "Сатурн".
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