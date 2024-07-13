https://ria.ru/20240713/artilleriya-1959373841.html
Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами
Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами - РИА Новости, 13.07.2024
Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами
Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 20-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили склад с боеприпасами, предотвратив подвоз... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T03:07
2024-07-13T03:07
2024-07-13T03:51
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958164283_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_9200db7f0d49a94857101295b5fb2aeb.jpg
ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 20-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили склад с боеприпасами, предотвратив подвоз боекомплекта на позиции ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчетом беспилотных летательных аппаратов были вскрыты позиции и перемещение военнослужащих ВСУ в районе гражданских сооружений на окраине одного из населенных пунктов. После получения координат целей и данных разведки батарея 152-миллиметров самоходных орудий "Мста-С" навели орудия и нанесли интенсивный удар", — рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что стрельба велась на расстоянии до 13 километров с закрытых огневых позиций, корректировка огня по бетонным сооружениям и складу с боеприпасами, а также фиксирование уничтоженных целей велась с помощью комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки."Националисты продолжают прятаться в гражданских постройках и организовывать там тыловые позиции своих подразделений", — отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240712/putin-1959341223.html
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959311891.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958164283_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_4db21e562d7daf6006ec2b57703fd3d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами
МО: расчеты гаубиц "Мста-С" уничтожили склад ВСУ с боеприпасами
ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 20-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили склад с боеприпасами, предотвратив подвоз боекомплекта на позиции ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны.
"Расчетом беспилотных летательных аппаратов были вскрыты позиции и перемещение военнослужащих ВСУ в районе гражданских сооружений на окраине одного из населенных пунктов. После получения координат целей и данных разведки батарея 152-миллиметров самоходных орудий "Мста-С" навели орудия и нанесли интенсивный удар", — рассказали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что стрельба велась на расстоянии до 13 километров с закрытых огневых позиций, корректировка огня по бетонным сооружениям и складу с боеприпасами, а также фиксирование уничтоженных целей велась с помощью комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки.
"Националисты продолжают прятаться в гражданских постройках и организовывать там тыловые позиции своих подразделений", — отметили в министерстве.