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Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами - РИА Новости, 13.07.2024
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03:07 13.07.2024 (обновлено: 03:51 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/artilleriya-1959373841.html
Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами
Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами - РИА Новости, 13.07.2024
Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами
Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 20-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили склад с боеприпасами, предотвратив подвоз... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T03:07
2024-07-13T03:51
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ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 20-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили склад с боеприпасами, предотвратив подвоз боекомплекта на позиции ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчетом беспилотных летательных аппаратов были вскрыты позиции и перемещение военнослужащих ВСУ в районе гражданских сооружений на окраине одного из населенных пунктов. После получения координат целей и данных разведки батарея 152-миллиметров самоходных орудий "Мста-С" навели орудия и нанесли интенсивный удар", — рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что стрельба велась на расстоянии до 13 километров с закрытых огневых позиций, корректировка огня по бетонным сооружениям и складу с боеприпасами, а также фиксирование уничтоженных целей велась с помощью комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки."Националисты продолжают прятаться в гражданских постройках и организовывать там тыловые позиции своих подразделений", — отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240712/putin-1959341223.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами

МО: расчеты гаубиц "Мста-С" уничтожили склад ВСУ с боеприпасами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 20-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили склад с боеприпасами, предотвратив подвоз боекомплекта на позиции ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны.
"Расчетом беспилотных летательных аппаратов были вскрыты позиции и перемещение военнослужащих ВСУ в районе гражданских сооружений на окраине одного из населенных пунктов. После получения координат целей и данных разведки батарея 152-миллиметров самоходных орудий "Мста-С" навели орудия и нанесли интенсивный удар", — рассказали в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что стрельба велась на расстоянии до 13 километров с закрытых огневых позиций, корректировка огня по бетонным сооружениям и складу с боеприпасами, а также фиксирование уничтоженных целей велась с помощью комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки.
"Националисты продолжают прятаться в гражданских постройках и организовывать там тыловые позиции своих подразделений", — отметили в министерстве.
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