https://ria.ru/20240713/artilleriya-1959373841.html

Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами

Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами - РИА Новости, 13.07.2024

Артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами

Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 20-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили склад с боеприпасами, предотвратив подвоз... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T03:07

2024-07-13T03:07

2024-07-13T03:51

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ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. Артиллерийские расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 20-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили склад с боеприпасами, предотвратив подвоз боекомплекта на позиции ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчетом беспилотных летательных аппаратов были вскрыты позиции и перемещение военнослужащих ВСУ в районе гражданских сооружений на окраине одного из населенных пунктов. После получения координат целей и данных разведки батарея 152-миллиметров самоходных орудий "Мста-С" навели орудия и нанесли интенсивный удар", — рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что стрельба велась на расстоянии до 13 километров с закрытых огневых позиций, корректировка огня по бетонным сооружениям и складу с боеприпасами, а также фиксирование уничтоженных целей велась с помощью комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки."Националисты продолжают прятаться в гражданских постройках и организовывать там тыловые позиции своих подразделений", — отметили в министерстве.

https://ria.ru/20240712/putin-1959341223.html

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