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Антонов назвал попытки Байдена оскорбить Путина недостойными президента - РИА Новости, 13.07.2024
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18:20 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/antonov-1959461910.html
Антонов назвал попытки Байдена оскорбить Путина недостойными президента
Антонов назвал попытки Байдена оскорбить Путина недостойными президента - РИА Новости, 13.07.2024
Антонов назвал попытки Байдена оскорбить Путина недостойными президента
Попытки президента США Джо Байдена публично оскорбить российского лидера Владимира Путина недостойны главы государства и наносят непоправимый ущерб престижу... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T18:20
2024-07-13T18:20
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
анатолий антонов
джо байден
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Попытки президента США Джо Байдена публично оскорбить российского лидера Владимира Путина недостойны главы государства и наносят непоправимый ущерб престижу Соединенным Штатам, заявил в субботу журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Таким образом дипломат прокомментировал выступление Байдена перед американскими избирателями в Детройте, в ходе которого политик вновь позволил себе озвучить оскорбление в адрес президента России. "Такие эскапады недостойны лидера Соединенных Штатов. Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки. Очевидно, что речь идет о банальных попытках самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги", - прокомментировал Антонов. Он указал, что такое поведение едва ли может позволить себе руководитель страны, которая претендует на роль "носителя демократических ценностей и высокой морали". "Оскорблять российского президента, а в его лице и весь наш народ не позволено никому. Раздающиеся обвинения в отношении Владимира Путина абсурдны. Именно США загружают планету военными конфликтами, в результате которых гибнут сотни тысяч людей", - подчеркнул глава российской дипмиссии в США.
https://ria.ru/20240713/bayden-1959431897.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов, джо байден, владимир путин
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Джо Байден, Владимир Путин
Антонов назвал попытки Байдена оскорбить Путина недостойными президента

Антонов: попытки Байдена оскорбить Путина наносят необратимый ущерб престижу США

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШААнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Попытки президента США Джо Байдена публично оскорбить российского лидера Владимира Путина недостойны главы государства и наносят непоправимый ущерб престижу Соединенным Штатам, заявил в субботу журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Таким образом дипломат прокомментировал выступление Байдена перед американскими избирателями в Детройте, в ходе которого политик вновь позволил себе озвучить оскорбление в адрес президента России.
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"Такие эскапады недостойны лидера Соединенных Штатов. Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки. Очевидно, что речь идет о банальных попытках самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги", - прокомментировал Антонов.
Он указал, что такое поведение едва ли может позволить себе руководитель страны, которая претендует на роль "носителя демократических ценностей и высокой морали".
"Оскорблять российского президента, а в его лице и весь наш народ не позволено никому. Раздающиеся обвинения в отношении Владимира Путина абсурдны. Именно США загружают планету военными конфликтами, в результате которых гибнут сотни тысяч людей", - подчеркнул глава российской дипмиссии в США.
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В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Анатолий АнтоновДжо БайденВладимир Путин
 
 
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