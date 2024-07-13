https://ria.ru/20240713/antonov-1959461910.html

Антонов назвал попытки Байдена оскорбить Путина недостойными президента

Антонов назвал попытки Байдена оскорбить Путина недостойными президента - РИА Новости, 13.07.2024

Антонов назвал попытки Байдена оскорбить Путина недостойными президента

Попытки президента США Джо Байдена публично оскорбить российского лидера Владимира Путина недостойны главы государства и наносят непоправимый ущерб престижу... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T18:20

2024-07-13T18:20

2024-07-13T18:20

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ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Попытки президента США Джо Байдена публично оскорбить российского лидера Владимира Путина недостойны главы государства и наносят непоправимый ущерб престижу Соединенным Штатам, заявил в субботу журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Таким образом дипломат прокомментировал выступление Байдена перед американскими избирателями в Детройте, в ходе которого политик вновь позволил себе озвучить оскорбление в адрес президента России. "Такие эскапады недостойны лидера Соединенных Штатов. Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки. Очевидно, что речь идет о банальных попытках самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги", - прокомментировал Антонов. Он указал, что такое поведение едва ли может позволить себе руководитель страны, которая претендует на роль "носителя демократических ценностей и высокой морали". "Оскорблять российского президента, а в его лице и весь наш народ не позволено никому. Раздающиеся обвинения в отношении Владимира Путина абсурдны. Именно США загружают планету военными конфликтами, в результате которых гибнут сотни тысяч людей", - подчеркнул глава российской дипмиссии в США.

https://ria.ru/20240713/bayden-1959431897.html

https://ria.ru/20240713/rogov-1959459784.html

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), анатолий антонов, джо байден, владимир путин