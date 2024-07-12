Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал зампреда правительства Ивановской области Зобнина - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 12.07.2024 (обновлено: 16:02 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/zobnin--1959260430.html
Суд арестовал зампреда правительства Ивановской области Зобнина
Суд арестовал зампреда правительства Ивановской области Зобнина - РИА Новости, 12.07.2024
Суд арестовал зампреда правительства Ивановской области Зобнина
Суд заключил под стражу заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина по делу о превышении должностных полномочий, сообщила... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:19
2024-07-12T16:02
ивановская область
общество
иваново
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959275651_0:174:2508:1585_1920x0_80_0_0_044f4843de7211d2c4aa8e12ff0aaba7.jpg
РЯЗАНЬ, 12 июл - РИА Новости. Суд заключил под стражу заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина по делу о превышении должностных полномочий, сообщила прокуратура региона.Ранее в пятницу УФСБ по Ивановской области сообщило о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении руководящих сотрудников правительства региона, а также в отношении содействующего им собственника коммерческой организации. По версии следствия, должностные лица обеспечили фирме преимущественное право на заключение 22 государственных контрактов на сумму более 850 миллионов рублей. При этом значительная часть денег обналичивалась и распределялась среди участников преступной схемы.В пресс-службе Октябрьского районного суда Иваново РИА Новости заявляли, что рассматривается ходатайство об аресте двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш и Зобнина."В Ивановской области с учетом позиции прокуратуры высокопоставленным чиновникам, обвиняемым в превышении полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Ивановской области поддержала ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения заместителям председателя правительства региона Ирине Эрмиш и Сергею Зобнину в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.По данным сайта правительства области, Эрмиш является зампредом регионального правительства с 2014 года, возглавляет комплекс социальной сферы. Зобнин – зампред с 2015 года, руководит комплексом развития инфраструктуры региона.
https://ria.ru/20240703/voronov-1957143034.html
https://ria.ru/20240619/vzyatka-1953986911.html
ивановская область
иваново
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959275651_255:0:2508:1690_1920x0_80_0_0_cf5bda1a8c7bc45a570b685c38c4777d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ивановская область, общество, иваново
Ивановская область, Общество, Иваново
Суд арестовал зампреда правительства Ивановской области Зобнина

Зампред правительства Ивановской области Зобнин арестован сроком на 2 месяца

© Фото : Ивановский областной суд/ВКонтактеЗаместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Зобнин в зале суда. 12 июля 2024
Заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Зобнин в зале суда. 12 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Ивановский областной суд/ВКонтакте
Заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Зобнин в зале суда. 12 июля 2024
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 12 июл - РИА Новости. Суд заключил под стражу заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина по делу о превышении должностных полномочий, сообщила прокуратура региона.
Ранее в пятницу УФСБ по Ивановской области сообщило о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении руководящих сотрудников правительства региона, а также в отношении содействующего им собственника коммерческой организации. По версии следствия, должностные лица обеспечили фирме преимущественное право на заключение 22 государственных контрактов на сумму более 850 миллионов рублей. При этом значительная часть денег обналичивалась и распределялась среди участников преступной схемы.
Андрей Воронов в суде - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Экс-замгубернатора ЯНАО Воронова арестовали за взятку
3 июля, 15:57
В пресс-службе Октябрьского районного суда Иваново РИА Новости заявляли, что рассматривается ходатайство об аресте двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш и Зобнина.
"В Ивановской области с учетом позиции прокуратуры высокопоставленным чиновникам, обвиняемым в превышении полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Ивановской области поддержала ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения заместителям председателя правительства региона Ирине Эрмиш и Сергею Зобнину в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
По данным сайта правительства области, Эрмиш является зампредом регионального правительства с 2014 года, возглавляет комплекс социальной сферы. Зобнин – зампред с 2015 года, руководит комплексом развития инфраструктуры региона.
Рублевые купюры - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Ректора Воронежского госуниверситета арестовали по делу о даче взятке
19 июня, 14:43
 
Ивановская областьОбществоИваново
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала