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Суд арестовал зампреда правительства Ивановской области Зобнина
Суд арестовал зампреда правительства Ивановской области Зобнина - РИА Новости, 12.07.2024
Суд арестовал зампреда правительства Ивановской области Зобнина
Суд заключил под стражу заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина по делу о превышении должностных полномочий, сообщила... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:19
2024-07-12T15:19
2024-07-12T16:02
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РЯЗАНЬ, 12 июл - РИА Новости. Суд заключил под стражу заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина по делу о превышении должностных полномочий, сообщила прокуратура региона.Ранее в пятницу УФСБ по Ивановской области сообщило о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении руководящих сотрудников правительства региона, а также в отношении содействующего им собственника коммерческой организации. По версии следствия, должностные лица обеспечили фирме преимущественное право на заключение 22 государственных контрактов на сумму более 850 миллионов рублей. При этом значительная часть денег обналичивалась и распределялась среди участников преступной схемы.В пресс-службе Октябрьского районного суда Иваново РИА Новости заявляли, что рассматривается ходатайство об аресте двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш и Зобнина."В Ивановской области с учетом позиции прокуратуры высокопоставленным чиновникам, обвиняемым в превышении полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Ивановской области поддержала ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения заместителям председателя правительства региона Ирине Эрмиш и Сергею Зобнину в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.По данным сайта правительства области, Эрмиш является зампредом регионального правительства с 2014 года, возглавляет комплекс социальной сферы. Зобнин – зампред с 2015 года, руководит комплексом развития инфраструктуры региона.
https://ria.ru/20240703/voronov-1957143034.html
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ивановская область, общество, иваново
Ивановская область, Общество, Иваново
Суд арестовал зампреда правительства Ивановской области Зобнина
Зампред правительства Ивановской области Зобнин арестован сроком на 2 месяца
РЯЗАНЬ, 12 июл - РИА Новости.
Суд заключил под стражу заместителя председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина по делу о превышении должностных полномочий, сообщила прокуратура
региона.
Ранее в пятницу УФСБ по Ивановской области сообщило о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении руководящих сотрудников правительства региона, а также в отношении содействующего им собственника коммерческой организации. По версии следствия, должностные лица обеспечили фирме преимущественное право на заключение 22 государственных контрактов на сумму более 850 миллионов рублей. При этом значительная часть денег обналичивалась и распределялась среди участников преступной схемы.
В пресс-службе Октябрьского районного суда Иваново
РИА Новости заявляли, что рассматривается ходатайство об аресте двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш и Зобнина.
"В Ивановской области с учетом позиции прокуратуры высокопоставленным чиновникам, обвиняемым в превышении полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Ивановской области поддержала ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения заместителям председателя правительства региона Ирине Эрмиш и Сергею Зобнину в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
По данным сайта правительства области, Эрмиш является зампредом регионального правительства с 2014 года, возглавляет комплекс социальной сферы. Зобнин – зампред с 2015 года, руководит комплексом развития инфраструктуры региона.