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Синоптик пообещал новые периоды жаркой погоды в России - РИА Новости, 12.07.2024
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14:27 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/zhara-1959245724.html
Синоптик пообещал новые периоды жаркой погоды в России
Синоптик пообещал новые периоды жаркой погоды в России - РИА Новости, 12.07.2024
Синоптик пообещал новые периоды жаркой погоды в России
Периоды жаркой погоды этим летом в России еще будут, наиболее высокие температуры обычно наблюдаются в последние дни июля и первые дни августа, сообщил научный... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:27
2024-07-12T14:27
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Периоды жаркой погоды этим летом в России еще будут, наиболее высокие температуры обычно наблюдаются в последние дни июля и первые дни августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. "Тот факт, что будут еще периоды жаркой погоды, он не вызывает сомнения", - сказал он на пресс-конференции. По словам Вильфанда, одним из последствий потепления климата на Земле является увеличение повторяемости волн тепла. Наиболее жаркая погода в России обычно наблюдается в последние дни июля и первые дни августа, заключил он.
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
Синоптик пообещал новые периоды жаркой погоды в России

Синоптик Вильфанд пообещал новые периоды жаркой погоды в России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Периоды жаркой погоды этим летом в России еще будут, наиболее высокие температуры обычно наблюдаются в последние дни июля и первые дни августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Тот факт, что будут еще периоды жаркой погоды, он не вызывает сомнения", - сказал он на пресс-конференции.
По словам Вильфанда, одним из последствий потепления климата на Земле является увеличение повторяемости волн тепла. Наиболее жаркая погода в России обычно наблюдается в последние дни июля и первые дни августа, заключил он.
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ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентрПогода
 
 
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