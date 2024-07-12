https://ria.ru/20240712/zhara-1959245724.html

Синоптик пообещал новые периоды жаркой погоды в России

Синоптик пообещал новые периоды жаркой погоды в России - РИА Новости, 12.07.2024

Синоптик пообещал новые периоды жаркой погоды в России

Периоды жаркой погоды этим летом в России еще будут, наиболее высокие температуры обычно наблюдаются в последние дни июля и первые дни августа, сообщил научный... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T14:27

2024-07-12T14:27

2024-07-12T14:27

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955789425_0:79:3364:1971_1920x0_80_0_0_8983afb1cde0d8b82a5317d02695e710.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Периоды жаркой погоды этим летом в России еще будут, наиболее высокие температуры обычно наблюдаются в последние дни июля и первые дни августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. "Тот факт, что будут еще периоды жаркой погоды, он не вызывает сомнения", - сказал он на пресс-конференции. По словам Вильфанда, одним из последствий потепления климата на Земле является увеличение повторяемости волн тепла. Наиболее жаркая погода в России обычно наблюдается в последние дни июля и первые дни августа, заключил он.

https://ria.ru/20240710/ekspert-1958719582.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, погода