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Зеленский после саммита НАТО посетит Британию, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024
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23:49 12.07.2024 (обновлено: 23:50 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959365271.html
Зеленский после саммита НАТО посетит Британию, пишут СМИ
Зеленский после саммита НАТО посетит Британию, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024
Зеленский после саммита НАТО посетит Британию, пишут СМИ
Владимир Зеленский после саммита НАТО в Вашингтоне, вероятно, посетит Великобританию, где на следующей неделе поучаствует во встрече Европейского политического... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T23:49
2024-07-12T23:50
в мире
великобритания
украина
вашингтон (штат)
владимир зеленский
эммануэль макрон
кир стармер
евросоюз
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский после саммита НАТО в Вашингтоне, вероятно, посетит Великобританию, где на следующей неделе поучаствует во встрече Европейского политического сообщества, сообщает газета Guardian со ссылкой на источник. "Зеленский, как ожидается, отправится в Великобританию на следующей неделе, чтобы выступить перед европейскими лидерами… которые соберутся, чтобы обсудить Украину, европейскую безопасность и демократию", - пишет газета. Газета также сообщает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет воспользоваться этой встречей, чтобы укрепить отношения со странами ЕС. В частности, он должен провести встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также пообщаться с некоторыми другими неназванными европейскими лидерами. При этом главной темой конференции должна стать Украина, указывает газета. Концепция Европейского политического сообщества принадлежит Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. По словам Макрона, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.
https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959364511.html
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великобритания
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в мире, великобритания, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, эммануэль макрон, кир стармер, евросоюз, нато, президентские выборы в сша
В мире, Великобритания, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Евросоюз, НАТО, Президентские выборы в США
Зеленский после саммита НАТО посетит Британию, пишут СМИ

Guardian: Зеленский, как ожидается, после саммита НАТО посетит Британию

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО
Владимир Зеленский на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский на саммите НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский после саммита НАТО в Вашингтоне, вероятно, посетит Великобританию, где на следующей неделе поучаствует во встрече Европейского политического сообщества, сообщает газета Guardian со ссылкой на источник.
"Зеленский, как ожидается, отправится в Великобританию на следующей неделе, чтобы выступить перед европейскими лидерами… которые соберутся, чтобы обсудить Украину, европейскую безопасность и демократию", - пишет газета.
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Газета также сообщает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет воспользоваться этой встречей, чтобы укрепить отношения со странами ЕС. В частности, он должен провести встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также пообщаться с некоторыми другими неназванными европейскими лидерами.
При этом главной темой конференции должна стать Украина, указывает газета.
Концепция Европейского политического сообщества принадлежит Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.
По словам Макрона, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.
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В миреВеликобританияУкраинаВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийЭммануэль МакронКир СтармерЕвросоюзНАТОПрезидентские выборы в США
 
 
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