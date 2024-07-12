https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959365271.html

Зеленский после саммита НАТО посетит Британию, пишут СМИ

Зеленский после саммита НАТО посетит Британию, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024

Зеленский после саммита НАТО посетит Британию, пишут СМИ

Владимир Зеленский после саммита НАТО в Вашингтоне, вероятно, посетит Великобританию, где на следующей неделе поучаствует во встрече Европейского политического... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T23:49

2024-07-12T23:49

2024-07-12T23:50

в мире

великобритания

украина

вашингтон (штат)

владимир зеленский

эммануэль макрон

кир стармер

евросоюз

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский после саммита НАТО в Вашингтоне, вероятно, посетит Великобританию, где на следующей неделе поучаствует во встрече Европейского политического сообщества, сообщает газета Guardian со ссылкой на источник. "Зеленский, как ожидается, отправится в Великобританию на следующей неделе, чтобы выступить перед европейскими лидерами… которые соберутся, чтобы обсудить Украину, европейскую безопасность и демократию", - пишет газета. Газета также сообщает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет воспользоваться этой встречей, чтобы укрепить отношения со странами ЕС. В частности, он должен провести встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также пообщаться с некоторыми другими неназванными европейскими лидерами. При этом главной темой конференции должна стать Украина, указывает газета. Концепция Европейского политического сообщества принадлежит Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. По словам Макрона, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.

https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959364511.html

https://ria.ru/20240705/tori-1957546905.html

великобритания

украина

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в мире, великобритания, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, эммануэль макрон, кир стармер, евросоюз, нато, президентские выборы в сша