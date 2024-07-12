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"Время пришло". Зеленского призвали пойти на радикальный шаг - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959273208.html
"Время пришло". Зеленского призвали пойти на радикальный шаг
"Время пришло". Зеленского призвали пойти на радикальный шаг - РИА Новости, 12.07.2024
"Время пришло". Зеленского призвали пойти на радикальный шаг
Владимир Зеленский должен прекратить конфликт на Украине как можно скорее, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:55
2024-07-12T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
нато
владимир путин
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский должен прекратить конфликт на Украине как можно скорее, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue Works."Зеленский, &lt;…&gt; действительно время пришло положить конец этому конфликту. В НАТО вы не получите тех условий, которые вы хотите. Россия предложила лучшую сделку, которые вы можете получить", — отметил он.По словам разведчика в отставке, Североатлантический альянс никогда не примет Киев. Сложившуюся сейчас ситуацию при этом он назвал очень опасной.Президент Владимир Путин ранее 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959252244.html
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, нато, владимир путин, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, НАТО, Владимир Путин, Скотт Риттер
"Время пришло". Зеленского призвали пойти на радикальный шаг

Риттер: Зеленскому пришло время положить конец конфликту

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский должен прекратить конфликт на Украине как можно скорее, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue Works.
"Зеленский, <…> действительно время пришло положить конец этому конфликту. В НАТО вы не получите тех условий, которые вы хотите. Россия предложила лучшую сделку, которые вы можете получить", — отметил он.
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
"Как можно скорее". Стало известно о намеке НАТО украинцам после саммита
Вчера, 14:57
По словам разведчика в отставке, Североатлантический альянс никогда не примет Киев. Сложившуюся сейчас ситуацию при этом он назвал очень опасной.
Президент Владимир Путин ранее 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Россия официально получила право вето на вступление Украины в НАТО
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийНАТОВладимир ПутинСкотт Риттер
 
 
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