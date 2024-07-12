https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959273208.html
"Время пришло". Зеленского призвали пойти на радикальный шаг
"Время пришло". Зеленского призвали пойти на радикальный шаг - РИА Новости, 12.07.2024
"Время пришло". Зеленского призвали пойти на радикальный шаг
Владимир Зеленский должен прекратить конфликт на Украине как можно скорее, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:55
2024-07-12T15:55
2024-07-12T15:55
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский должен прекратить конфликт на Украине как можно скорее, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue Works."Зеленский, <…> действительно время пришло положить конец этому конфликту. В НАТО вы не получите тех условий, которые вы хотите. Россия предложила лучшую сделку, которые вы можете получить", — отметил он.По словам разведчика в отставке, Североатлантический альянс никогда не примет Киев. Сложившуюся сейчас ситуацию при этом он назвал очень опасной.Президент Владимир Путин ранее 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959252244.html
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"Время пришло". Зеленского призвали пойти на радикальный шаг
Риттер: Зеленскому пришло время положить конец конфликту