https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959273208.html

"Время пришло". Зеленского призвали пойти на радикальный шаг

"Время пришло". Зеленского призвали пойти на радикальный шаг - РИА Новости, 12.07.2024

"Время пришло". Зеленского призвали пойти на радикальный шаг

Владимир Зеленский должен прекратить конфликт на Украине как можно скорее, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:55

2024-07-12T15:55

2024-07-12T15:55

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский должен прекратить конфликт на Украине как можно скорее, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Dialogue Works."Зеленский, <…> действительно время пришло положить конец этому конфликту. В НАТО вы не получите тех условий, которые вы хотите. Россия предложила лучшую сделку, которые вы можете получить", — отметил он.По словам разведчика в отставке, Североатлантический альянс никогда не примет Киев. Сложившуюся сейчас ситуацию при этом он назвал очень опасной.Президент Владимир Путин ранее 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240712/ukraina-1959252244.html

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html

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