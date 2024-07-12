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Зеленский стал более нетерпеливым и напряженным, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.07.2024
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17:13 12.07.2024 (обновлено: 20:53 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/zelenskij-1959302292.html
Зеленский стал более нетерпеливым и напряженным, сообщили СМИ
Зеленский стал более нетерпеливым и напряженным, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.07.2024
Зеленский стал более нетерпеливым и напряженным, сообщили СМИ
Владимир Зеленский стал более нетерпеливым, напряженным, испытывает постоянную усталость и приобрел паранойю, опасаясь якобы возможных попыток покушения на... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:13
2024-07-12T20:53
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский стал более нетерпеливым, напряженным, испытывает постоянную усталость и приобрел паранойю, опасаясь якобы возможных попыток покушения на него, передает агентство Reuters со ссылкой на близкие к нему и европейские источники. "Они рисуют портрет лидера, ставшего более жестким… и даже склонного к паранойе… При этом у Зеленского все сильнее развивается "паранойя" в отношении предполагаемых попыток покушения и дестабилизации руководства Украины со стороны России", - говорится в сообщении. Как отмечает агентство, Зеленский стал "жестче, решительнее, менее терпимым к ошибкам" и испытывает "круглосуточный стресс и усталость". Агентство приводит слова экс-министра обороны Алексея Резникова, который говорит о том, что у Зеленского сбит режим сна. "Если он (Зеленский - ред.) видит, что люди не готовы или один другому противоречит, он скажет: выметайтесь, у меня нет на это времени", - рассказал член команды Зеленского, вспоминая, как тот в раздражении выгнал своих помощников с собрания, на котором обсуждалась информационная кампания, связанная с мобилизацией. Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что в офисе Владимира Зеленского царит паранойя, он очень обеспокоен ситуацией на поле боя. Другое должностное лицо отметило, что Зеленский все больше нервничает из-за ситуации на поле боя, а также опасается, что Вашингтон начнет переговоры с Россией. Служба безопасности Украины в мае заявляла о задержании двух полковников управления государственной охраны Украины, якобы готовивших покушение на Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что информацию СБУ тяжело воспринимать как правдивую.
https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949525102.html
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украина, россия, владимир зеленский, служба безопасности украины, в мире
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, В мире
Зеленский стал более нетерпеливым и напряженным, сообщили СМИ

Reuters: Зеленский стал более нетерпеливым, напряженным и приобрел паранойю

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский стал более нетерпеливым, напряженным, испытывает постоянную усталость и приобрел паранойю, опасаясь якобы возможных попыток покушения на него, передает агентство Reuters со ссылкой на близкие к нему и европейские источники.
«
"Они рисуют портрет лидера, ставшего более жестким… и даже склонного к паранойе… При этом у Зеленского все сильнее развивается "паранойя" в отношении предполагаемых попыток покушения и дестабилизации руководства Украины со стороны России", - говорится в сообщении.
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Как отмечает агентство, Зеленский стал "жестче, решительнее, менее терпимым к ошибкам" и испытывает "круглосуточный стресс и усталость". Агентство приводит слова экс-министра обороны Алексея Резникова, который говорит о том, что у Зеленского сбит режим сна.
«
"Если он (Зеленский - ред.) видит, что люди не готовы или один другому противоречит, он скажет: выметайтесь, у меня нет на это времени", - рассказал член команды Зеленского, вспоминая, как тот в раздражении выгнал своих помощников с собрания, на котором обсуждалась информационная кампания, связанная с мобилизацией.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что в офисе Владимира Зеленского царит паранойя, он очень обеспокоен ситуацией на поле боя. Другое должностное лицо отметило, что Зеленский все больше нервничает из-за ситуации на поле боя, а также опасается, что Вашингтон начнет переговоры с Россией.
Служба безопасности Украины в мае заявляла о задержании двух полковников управления государственной охраны Украины, якобы готовивших покушение на Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что информацию СБУ тяжело воспринимать как правдивую.
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