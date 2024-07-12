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Некоторые страны Запада пытаются держать баланс, заявил Песков - РИА Новости, 12.07.2024
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13:09 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/zapad-1959217510.html
Некоторые страны Запада пытаются держать баланс, заявил Песков
Некоторые страны Запада пытаются держать баланс, заявил Песков - РИА Новости, 12.07.2024
Некоторые страны Запада пытаются держать баланс, заявил Песков
Некоторые страны Запада еще стараются держать баланс и выступать против либерализации режима использования дальнобойных ракет Киевом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:09
2024-07-12T13:09
киев
россия
лондон
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Некоторые страны Запада еще стараются держать баланс и выступать против либерализации режима использования дальнобойных ракет Киевом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы видим заявления представителей некоторых столиц, из Лондона и так далее, которые уже не видят никаких ограничений в этом плане. Мы видим страны, которые еще стараются какой-то баланс все-таки держать и говорить, что они против такой либерализации режима использования этих дальнобойных ракет", - сказал Песков журналистам.
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киев, россия, лондон, дмитрий песков, в мире
Киев, Россия, Лондон, Дмитрий Песков, В мире
Некоторые страны Запада пытаются держать баланс, заявил Песков

Песков: есть страны, выступающие против использования Киевом дальнобойных ракет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Некоторые страны Запада еще стараются держать баланс и выступать против либерализации режима использования дальнобойных ракет Киевом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видим заявления представителей некоторых столиц, из Лондона и так далее, которые уже не видят никаких ограничений в этом плане. Мы видим страны, которые еще стараются какой-то баланс все-таки держать и говорить, что они против такой либерализации режима использования этих дальнобойных ракет", - сказал Песков журналистам.
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5 июля, 11:35
 
КиевРоссияЛондонДмитрий ПесковВ мире
 
 
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