https://ria.ru/20240712/zapad-1959217510.html

Некоторые страны Запада пытаются держать баланс, заявил Песков

Некоторые страны Запада пытаются держать баланс, заявил Песков - РИА Новости, 12.07.2024

Некоторые страны Запада пытаются держать баланс, заявил Песков

Некоторые страны Запада еще стараются держать баланс и выступать против либерализации режима использования дальнобойных ракет Киевом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:09

2024-07-12T13:09

2024-07-12T13:09

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россия

лондон

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Некоторые страны Запада еще стараются держать баланс и выступать против либерализации режима использования дальнобойных ракет Киевом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы видим заявления представителей некоторых столиц, из Лондона и так далее, которые уже не видят никаких ограничений в этом плане. Мы видим страны, которые еще стараются какой-то баланс все-таки держать и говорить, что они против такой либерализации режима использования этих дальнобойных ракет", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240705/kiev-1957604634.html

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киев, россия, лондон, дмитрий песков, в мире