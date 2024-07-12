https://ria.ru/20240712/zakon-1959300847.html

Путин подписал закон о повышении налога на прибыль

Путин подписал закон о повышении налога на прибыль - РИА Новости, 12.07.2024

Путин подписал закон о повышении налога на прибыль

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, в частности, увеличение с 2025 года налога на прибыль организаций до 25% с 20%... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:08

2024-07-12T17:08

2024-07-12T17:13

экономика

россия

владимир путин

налоговые изменения в россии

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, в частности, увеличение с 2025 года налога на прибыль организаций до 25% с 20%. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. В числе прочего, федеральная часть налога на прибыль со следующего года повышается до 8% с 3%. Региональная часть сохраняется на уровне 17%. С 2031 года региональная часть ставки налога вырастет до 18% за счет снижения ее федеральной части до 7%. При этом сохраняется так называемая "дедушкина оговорка", защищающая инвесторов от изменения налогового законодательства.Одновременно вводится федеральный инвестиционный вычет – он позволит уменьшать сумму налога на прибыль в федеральной части на капитальные расходы, произведенные в рамках инвестпроектов, требования к которым установит правительство. Оно же установит категории лиц, имеющих право на вычет; объектов, к которым он применяется; а также условия и порядок определения его размера.При этом вычет не смогут применять иностранные организации - налоговые резиденты РФ; организации - участники соглашений о защите и поощрении капиталовложений; кредитные организации; организации – производители этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции, пива и сахаросодержащих напитков.Кроме того, при расчете налога на прибыль увеличивается с 1,5 до 2 повышающий коэффициент по расходам на НИОКР. Для российских IT-организаций в 2025-2030 годах федеральная часть налога на прибыль устанавливается в размере 5%. Повышенный коэффициент 2 можно будет применять и к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ, что позволит компаниям уменьшать сумму налога прибыль. А регионы в 2025-2030 годах смогут устанавливать для малых технологических компаний пониженную ставку налога на прибыль, зачисляемого в их бюджеты.Для налогоплательщиков, добровольно отказавшихся от схем дробления бизнеса в 2025-2026 годах, предусмотрена амнистия: неуплаченные в результате дробления налоги, пени и штрафы за 2022–2024 годы взиматься не будут. А единый тариф страховых взносов для субъектов МСП в обрабатывающих отраслях снижается с 15% до 7,6%. Пониженный тариф в 7,6% устанавливается и для централизованных религиозных организаций и входящих в их структуру религиозных организаций. Речь идет о монастырях и приходах Русской православной церкви, а также о других организациях традиционных религиозных конфессий.Помимо этого, увеличивается порог для применения упрощенной системы налогообложения (УСН): по доходам - до 450 миллионов рублей, по основным средствам - до 200 миллионов, с одновременным введением обязанности по уплате НДС при доходах более 60 миллионов рублей. Плательщики УСН с доходом до 60 миллионов рублей будут освобождаться от НДС автоматически, без дополнительного направления в налоговый орган соответствующего уведомления.Диапазон ставок налога на игорный бизнес в отношении процессинговых центров интерактивных ставок букмекерских контор, которые могут устанавливаться региональными законами, повышается до 9,5-10 миллионов с 2,5-3 миллионов рублей за один такой центр. А в случаях, кода ставка налога не определена законом субъекта РФ, их налогообложение будет осуществляться по ставке 9,5 миллиона рублей за центр (ранее - 2,5 миллиона рублей).Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, кроме положений, для которых установлены иные сроки.

https://ria.ru/20240530/dengi-1949212491.html

https://ria.ru/20240710/nalog-1958545002.html

https://ria.ru/20240710/ndfl-1958551764.html

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экономика, россия, владимир путин, налоговые изменения в россии