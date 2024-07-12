https://ria.ru/20240712/youtube-1959216065.html

YouTube сам избрал свой путь на российском рынке, заявил Песков

YouTube сам избрал свой путь на российском рынке, заявил Песков - РИА Новости, 12.07.2024

YouTube сам избрал свой путь на российском рынке, заявил Песков

YouTube самостоятельно избрал свой путь на российском рынке, Москва об этом сожалеет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:04

2024-07-12T13:04

2024-07-12T13:04

экономика

технологии

москва

россия

дмитрий песков

youtube

ростелеком

google

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. YouTube самостоятельно избрал свой путь на российском рынке, Москва об этом сожалеет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. "Поэтому компания сама избрала вот этот путь, мы можем только сожалеть в этой связи, но, конечно же, скажем так, уход с этого рынка, он имеет свои технологические последствия", - сказал Песков журналистам.

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2024

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экономика, технологии, москва, россия, дмитрий песков, youtube, ростелеком, google