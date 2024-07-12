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Хинштейн назвал качественные отечественные альтернативы YouTube - РИА Новости, 12.07.2024
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12:11 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/youtube-1959197200.html
Хинштейн назвал качественные отечественные альтернативы YouTube
Хинштейн назвал качественные отечественные альтернативы YouTube - РИА Новости, 12.07.2024
Хинштейн назвал качественные отечественные альтернативы YouTube
Качественные альтернативы YouTube есть и в России, они могут воспользоваться упадком платформы и привлечь больше пользователей, считает глава комитета Госдумы... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:11
2024-07-12T12:11
общество
технологии
россия
александр хинштейн
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Качественные альтернативы YouTube есть и в России, они могут воспользоваться упадком платформы и привлечь больше пользователей, считает глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, об этом он написал в своем Telegram-канале. Ранее "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. "В России есть качественные альтернативы, уверен, что Rutube и VK смогут воспользоваться упадком YouTube, привлечь больше контентмейкеров и зрителей на свои площадки, где нет оголтелой цензуры", - написал депутат. Хинштейн также отметил, что не смотря на накопившееся вопросы у государства к компании Alphabet, ей не запрещалось поставлять новые кэширующие серверы в Россию на фоне возрастающего трафика. "Это тоже показатель той русофобской политики, что ведет западный бигтех, и лояльную российскую аудиторию они наказывают, что уж говорить про веерные блокировки каналов и блогеров, которые говорят правду", - добавил он. В среду Хинштейн заявил, что YouTube, блокируя каналы российских СМИ, вынуждает РФ строить собственную инфраструктуру, надобность в услугах "зацензурированного видеохостинга" отпадет. Он напомнил, что, по данным Роскомнадзора, с 2020 года YouTube заблокировал более 200 каналов российских СМИ и деятелей.
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общество, технологии, россия, александр хинштейн, youtube, госдума рф, rutube, вконтакте
Общество, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, YouTube, Госдума РФ, Rutube, ВКонтакте
Хинштейн назвал качественные отечественные альтернативы YouTube

Хинштейн: в России есть качественные альтернативы YouTube, это Rutube и VK

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Качественные альтернативы YouTube есть и в России, они могут воспользоваться упадком платформы и привлечь больше пользователей, считает глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.
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"В России есть качественные альтернативы, уверен, что Rutube и VK смогут воспользоваться упадком YouTube, привлечь больше контентмейкеров и зрителей на свои площадки, где нет оголтелой цензуры", - написал депутат.
Хинштейн также отметил, что не смотря на накопившееся вопросы у государства к компании Alphabet, ей не запрещалось поставлять новые кэширующие серверы в Россию на фоне возрастающего трафика.
"Это тоже показатель той русофобской политики, что ведет западный бигтех, и лояльную российскую аудиторию они наказывают, что уж говорить про веерные блокировки каналов и блогеров, которые говорят правду", - добавил он.
В среду Хинштейн заявил, что YouTube, блокируя каналы российских СМИ, вынуждает РФ строить собственную инфраструктуру, надобность в услугах "зацензурированного видеохостинга" отпадет. Он напомнил, что, по данным Роскомнадзора, с 2020 года YouTube заблокировал более 200 каналов российских СМИ и деятелей.
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