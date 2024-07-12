Хинштейн назвал качественные отечественные альтернативы YouTube
Хинштейн: в России есть качественные альтернативы YouTube, это Rutube и VK
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Качественные альтернативы YouTube есть и в России, они могут воспользоваться упадком платформы и привлечь больше пользователей, считает глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.
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"В России есть качественные альтернативы, уверен, что Rutube и VK смогут воспользоваться упадком YouTube, привлечь больше контентмейкеров и зрителей на свои площадки, где нет оголтелой цензуры", - написал депутат.
Хинштейн также отметил, что не смотря на накопившееся вопросы у государства к компании Alphabet, ей не запрещалось поставлять новые кэширующие серверы в Россию на фоне возрастающего трафика.
"Это тоже показатель той русофобской политики, что ведет западный бигтех, и лояльную российскую аудиторию они наказывают, что уж говорить про веерные блокировки каналов и блогеров, которые говорят правду", - добавил он.
В среду Хинштейн заявил, что YouTube, блокируя каналы российских СМИ, вынуждает РФ строить собственную инфраструктуру, надобность в услугах "зацензурированного видеохостинга" отпадет. Он напомнил, что, по данным Роскомнадзора, с 2020 года YouTube заблокировал более 200 каналов российских СМИ и деятелей.