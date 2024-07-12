https://ria.ru/20240712/youtube-1959197200.html

Хинштейн назвал качественные отечественные альтернативы YouTube

Хинштейн назвал качественные отечественные альтернативы YouTube - РИА Новости, 12.07.2024

Хинштейн назвал качественные отечественные альтернативы YouTube

Качественные альтернативы YouTube есть и в России, они могут воспользоваться упадком платформы и привлечь больше пользователей, считает глава комитета Госдумы... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:11

2024-07-12T12:11

2024-07-12T12:11

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технологии

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александр хинштейн

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Качественные альтернативы YouTube есть и в России, они могут воспользоваться упадком платформы и привлечь больше пользователей, считает глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, об этом он написал в своем Telegram-канале. Ранее "Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. "В России есть качественные альтернативы, уверен, что Rutube и VK смогут воспользоваться упадком YouTube, привлечь больше контентмейкеров и зрителей на свои площадки, где нет оголтелой цензуры", - написал депутат. Хинштейн также отметил, что не смотря на накопившееся вопросы у государства к компании Alphabet, ей не запрещалось поставлять новые кэширующие серверы в Россию на фоне возрастающего трафика. "Это тоже показатель той русофобской политики, что ведет западный бигтех, и лояльную российскую аудиторию они наказывают, что уж говорить про веерные блокировки каналов и блогеров, которые говорят правду", - добавил он. В среду Хинштейн заявил, что YouTube, блокируя каналы российских СМИ, вынуждает РФ строить собственную инфраструктуру, надобность в услугах "зацензурированного видеохостинга" отпадет. Он напомнил, что, по данным Роскомнадзора, с 2020 года YouTube заблокировал более 200 каналов российских СМИ и деятелей.

https://ria.ru/20240430/youtube-1943172007.html

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общество, технологии, россия, александр хинштейн, youtube, госдума рф, rutube, вконтакте