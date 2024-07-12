https://ria.ru/20240712/youtube-1959155918.html
"Ростелеком" предупредил о возможных сбоях YouTube
"Ростелеком" предупредил о возможных сбоях YouTube - РИА Новости, 12.07.2024
"Ростелеком" предупредил о возможных сбоях YouTube
Российские пользователи YouTube могут столкнуться с неполадками в работе видеохостинга из-за технических проблем с оборудованием Google, сообщил "Ростелеком". РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T10:16
2024-07-12T10:16
2024-07-12T13:21
россия
александр хинштейн
youtube
ростелеком
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6481fb449317aa85a147113660c1aa7.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские пользователи YouTube могут столкнуться с неполадками в работе видеохостинга из-за технических проблем с оборудованием Google, сообщил "Ростелеком". "Ростелеком" информирует о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках", — говорится в релизе.Речь идет об оборудовании, которое применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе — в основном YouTube. Проблемы с этим оборудованием привели к перегрузке серверов из-за роста трафика, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В Роскомнадзоре РИА Новости заявили, что им нечего добавить к информации, опубликованной "Ростелекомом".Как отметил заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, после начала спецоперации Google фактически бросил свои CDN-серверы в России, поэтому замедление скорости доступа к YouTube теперь будет происходить по естественным причинам, а не по решению регулятора.Председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн, в свою очередь, обратил внимание на то, что в России есть качественные альтернативы YouTube. По его мнению, Rutube и VK смогут воспользоваться упадком видеохостинга Google и привлечь больше контентмейкеров и зрителей на свои площадки, где нет оголтелой цензуры.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у властей не было никаких планов по ограничению доступа к YouTube в России. Однако, добавил он, компания сама решила уйти с российского рынка, и это имеет свои технологические последствия.
https://ria.ru/20240708/rutube-1958225358.html
https://ria.ru/20240628/videokhosting-1956144347.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_219bed64e225401731785a37b0ce0b7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр хинштейн, youtube, ростелеком, google
Россия, Александр Хинштейн, YouTube, Ростелеком, Google
"Ростелеком" предупредил о возможных сбоях YouTube
"Ростелеком" предупредил о возможных сбоях YouTube из-за проблем с Google
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Российские пользователи YouTube могут столкнуться с неполадками в работе видеохостинга из-за технических проблем с оборудованием Google, сообщил "Ростелеком"
.
"Ростелеком" информирует о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках", — говорится в релизе.
Речь идет об оборудовании, которое применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе — в основном YouTube. Проблемы с этим оборудованием привели к перегрузке серверов из-за роста трафика, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.
В Роскомнадзоре РИА Новости заявили, что им нечего добавить к информации, опубликованной "Ростелекомом".
YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные ролики.
Как отметил заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, после начала спецоперации Google фактически бросил свои CDN-серверы в России, поэтому замедление скорости доступа к YouTube теперь будет происходить по естественным причинам, а не по решению регулятора.
Председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн, в свою очередь, обратил внимание на то, что в России есть качественные альтернативы YouTube. По его мнению, Rutube и VK смогут воспользоваться упадком видеохостинга Google и привлечь больше контентмейкеров и зрителей на свои площадки, где нет оголтелой цензуры.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у властей не было никаких планов по ограничению доступа к YouTube в России. Однако, добавил он, компания сама решила уйти с российского рынка, и это имеет свои технологические последствия.