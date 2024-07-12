https://ria.ru/20240712/youtube-1959155918.html

"Ростелеком" предупредил о возможных сбоях YouTube

"Ростелеком" предупредил о возможных сбоях YouTube - РИА Новости, 12.07.2024

"Ростелеком" предупредил о возможных сбоях YouTube

Российские пользователи YouTube могут столкнуться с неполадками в работе видеохостинга из-за технических проблем с оборудованием Google, сообщил "Ростелеком". РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T10:16

2024-07-12T10:16

2024-07-12T13:21

россия

александр хинштейн

youtube

ростелеком

google

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские пользователи YouTube могут столкнуться с неполадками в работе видеохостинга из-за технических проблем с оборудованием Google, сообщил "Ростелеком". "Ростелеком" информирует о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках", — говорится в релизе.Речь идет об оборудовании, которое применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе — в основном YouTube. Проблемы с этим оборудованием привели к перегрузке серверов из-за роста трафика, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В Роскомнадзоре РИА Новости заявили, что им нечего добавить к информации, опубликованной "Ростелекомом".Как отметил заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, после начала спецоперации Google фактически бросил свои CDN-серверы в России, поэтому замедление скорости доступа к YouTube теперь будет происходить по естественным причинам, а не по решению регулятора.Председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн, в свою очередь, обратил внимание на то, что в России есть качественные альтернативы YouTube. По его мнению, Rutube и VK смогут воспользоваться упадком видеохостинга Google и привлечь больше контентмейкеров и зрителей на свои площадки, где нет оголтелой цензуры.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у властей не было никаких планов по ограничению доступа к YouTube в России. Однако, добавил он, компания сама решила уйти с российского рынка, и это имеет свои технологические последствия.

https://ria.ru/20240708/rutube-1958225358.html

https://ria.ru/20240628/videokhosting-1956144347.html

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россия, александр хинштейн, youtube, ростелеком, google