https://ria.ru/20240712/yaponiya-1959125643.html

Япония больше не считает, что Россия "потеряла военную мощь" на Украине

Япония больше не считает, что Россия "потеряла военную мощь" на Украине - РИА Новости, 12.07.2024

Япония больше не считает, что Россия "потеряла военную мощь" на Украине

Япония больше не считает, что "Россия потеряла военную мощь" на Украине, следует из проведенного РИА Новости анализа ежегодного доклада по обороне Японии —... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T04:32

2024-07-12T04:32

2024-07-12T12:29

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ТОКИО, 12 июл — РИА Новости. Япония больше не считает, что "Россия потеряла военную мощь" на Украине, следует из проведенного РИА Новости анализа ежегодного доклада по обороне Японии — Белой книги обороны — за текущий и прошлый год.Если в прошлом году последний абзац в разделе "о нападении России и обороне Украины" утверждал, что "очевидно, что Россия через это нападение на Украину во многом потеряла свою военную силу, в дальнейшем в средне- и долгосрочной перспективе в России будет снижаться сила государства, есть вероятность, что изменится баланс военных сил с окружающими государствами", то в этом году этот раздел заметно меняет тональность."В дополнение к собственному упорному сопротивлению Украины мировое сообщество в единстве приняло санкции и продолжает поддержку Украины, ситуация такова, что нужно заставить Россию заплатить высокую цену", — говорится в докладе за текущий год.Белая книга обороны — ежегодный доклад Министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. В пятницу Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240712/voyna-1959125073.html

https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html

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япония, россия, украина, владимир путин, в мире