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В Госдуме рассказали о замедлении работы WhatsApp - РИА Новости, 12.07.2024
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15:21 12.07.2024 (обновлено: 16:02 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/whatsapp-1959260551.html
В Госдуме рассказали о замедлении работы WhatsApp
В Госдуме рассказали о замедлении работы WhatsApp - РИА Новости, 12.07.2024
В Госдуме рассказали о замедлении работы WhatsApp
Работу мессенджера WhatsApp могут замедлять в некоторых регионах по решению регулятора, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:21
2024-07-12T16:02
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технологии
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Работу мессенджера WhatsApp могут замедлять в некоторых регионах по решению регулятора, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин."Замедление его работы уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость, — так было в случае с Дагестаном. Замедление работы иностранного мессенджера было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств", — сказал он.Тем не менее, отметил депутат, никаких решений о блокировке WhatsApp на территории России на сегодняшний день не принималось.В начале недели пользователи мессенджера из Дагестана жаловались на его плохую работу: медленно загружались медиафайлы, долго отправлялись текстовые сообщения. Об аналогичных проблемах сообщали также жители Краснодарского края, Москвы, Ростовской и Волгоградской областей и Ставрополья. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн отметил тогда, что решения о блокировке WhatsApp на территории России нет, но мессенджер, принадлежащий компании Meta*, неоднократно нарушал и продолжает нарушать российское законодательство, за что его регулярно штрафуют.Сегодня "Ростелеком" предупредил о возможном замедлении работы видеохостинга YouTube. Причиной называются технические проблемы с оборудованием Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов у абонентов всех российских операторов.В Кремле отметили, что планов заблокировать доступ к видеохостингу нет, а сложности в его работе связаны с тем, что оборудование не обновляется уже больше двух лет, после того как компания Google ушла с российского рынка.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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whatsapp inc., россия, технологии, госдума рф, общество
WhatsApp Inc., Россия, Технологии, Госдума РФ, Общество
В Госдуме рассказали о замедлении работы WhatsApp

Немкин: в некоторых регионах по необходимости начали замедлять работу WhatsApp

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Работу мессенджера WhatsApp могут замедлять в некоторых регионах по решению регулятора, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"Замедление его работы уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость, — так было в случае с Дагестаном. Замедление работы иностранного мессенджера было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств", — сказал он.
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Тем не менее, отметил депутат, никаких решений о блокировке WhatsApp на территории России на сегодняшний день не принималось.
В начале недели пользователи мессенджера из Дагестана жаловались на его плохую работу: медленно загружались медиафайлы, долго отправлялись текстовые сообщения. Об аналогичных проблемах сообщали также жители Краснодарского края, Москвы, Ростовской и Волгоградской областей и Ставрополья. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн отметил тогда, что решения о блокировке WhatsApp на территории России нет, но мессенджер, принадлежащий компании Meta*, неоднократно нарушал и продолжает нарушать российское законодательство, за что его регулярно штрафуют.
Сегодня "Ростелеком" предупредил о возможном замедлении работы видеохостинга YouTube. Причиной называются технические проблемы с оборудованием Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов у абонентов всех российских операторов.
В Кремле отметили, что планов заблокировать доступ к видеохостингу нет, а сложности в его работе связаны с тем, что оборудование не обновляется уже больше двух лет, после того как компания Google ушла с российского рынка.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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