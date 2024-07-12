https://ria.ru/20240712/whatsapp-1959260551.html

В Госдуме рассказали о замедлении работы WhatsApp

В Госдуме рассказали о замедлении работы WhatsApp - РИА Новости, 12.07.2024

В Госдуме рассказали о замедлении работы WhatsApp

Работу мессенджера WhatsApp могут замедлять в некоторых регионах по решению регулятора, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:21

2024-07-12T15:21

2024-07-12T16:02

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Работу мессенджера WhatsApp могут замедлять в некоторых регионах по решению регулятора, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин."Замедление его работы уже применяется в отдельных регионах, когда регулятор видит в этом необходимость, — так было в случае с Дагестаном. Замедление работы иностранного мессенджера было связано с антитеррористической деятельностью профильных ведомств", — сказал он.Тем не менее, отметил депутат, никаких решений о блокировке WhatsApp на территории России на сегодняшний день не принималось.В начале недели пользователи мессенджера из Дагестана жаловались на его плохую работу: медленно загружались медиафайлы, долго отправлялись текстовые сообщения. Об аналогичных проблемах сообщали также жители Краснодарского края, Москвы, Ростовской и Волгоградской областей и Ставрополья. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн отметил тогда, что решения о блокировке WhatsApp на территории России нет, но мессенджер, принадлежащий компании Meta*, неоднократно нарушал и продолжает нарушать российское законодательство, за что его регулярно штрафуют.Сегодня "Ростелеком" предупредил о возможном замедлении работы видеохостинга YouTube. Причиной называются технические проблемы с оборудованием Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов у абонентов всех российских операторов.В Кремле отметили, что планов заблокировать доступ к видеохостингу нет, а сложности в его работе связаны с тем, что оборудование не обновляется уже больше двух лет, после того как компания Google ушла с российского рынка.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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