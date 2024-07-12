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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:41 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/vzryvy-1959361783.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 12.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Серия взрывов прогремела в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T22:41
2024-07-12T22:41
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
херсон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит порядка двух часов. "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Спустя некоторое время "Общественное" сообщило о серии взрывов в Харькове. Кроме того, как сообщает телеканал, взрывы были слышны и в подконтрольном ВСУ Херсоне.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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харьков
харьковская область
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в мире, харьков, харьковская область, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Херсон, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

"Общественное": в Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит порядка двух часов.
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"В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Спустя некоторое время "Общественное" сообщило о серии взрывов в Харькове. Кроме того, как сообщает телеканал, взрывы были слышны и в подконтрольном ВСУ Херсоне.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковХарьковская областьХерсонВооруженные силы Украины
 
 
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