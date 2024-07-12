https://ria.ru/20240712/vzryvy-1959361783.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 12.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Серия взрывов прогремела в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T22:41

2024-07-12T22:41

2024-07-12T22:41

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит порядка двух часов. "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Спустя некоторое время "Общественное" сообщило о серии взрывов в Харькове. Кроме того, как сообщает телеканал, взрывы были слышны и в подконтрольном ВСУ Херсоне.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

харьков

харьковская область

херсон

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в мире, харьков, харьковская область, херсон, вооруженные силы украины