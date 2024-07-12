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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 12.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Серия взрывов прогремела в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T22:41
2024-07-12T22:41
2024-07-12T22:41
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит порядка двух часов. "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Спустя некоторое время "Общественное" сообщило о серии взрывов в Харькове. Кроме того, как сообщает телеканал, взрывы были слышны и в подконтрольном ВСУ Херсоне.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Херсон, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги