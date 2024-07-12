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Мишустин: экономика России растет значительно быстрее, чем прогнозировалось
Мишустин: экономика России растет значительно быстрее, чем прогнозировалось - РИА Новости, 12.07.2024
Мишустин: экономика России растет значительно быстрее, чем прогнозировалось
Российская экономика растет значительно более высокими темпами, чем предсказывалось в прогнозах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:18
2024-07-12T11:18
2024-07-12T12:25
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российская экономика растет значительно более высокими темпами, чем предсказывалось в прогнозах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам."Если мы возьмем статистику за пять месяцев, то валовый внутренний продукт прибавил пять процентов к аналогичному периоду прошлого года. Это существенно выше прогнозов, несмотря на все попытки нам помешать", — сказал он.По словам премьера, в стране наблюдается очень высокая потребительская активность, прежде всего за счет роста частных доходов. Но этот же фактор сказывается на росте инфляции, отметил Мишустин."По состоянию на 1 июля она составила 4,5 процента с начала года. Коллеги, надо этим вопросом постоянно заниматься, от этого зависит уровень жизни наших граждан", — призвал глава правительства.Он подчеркнул, что нужно постоянно мониторить макроэкономическую ситуацию и при необходимости оперативно корректировать план действий в этой сфере во взаимодействии с Центробанком.В мае Росстат сообщил, что в первом квартале рост ВВП ускорился до 5,4 процента в годовом выражении (в четвертом квартале 2023-го было 4,9 процента). По итогам года Минэкономразвития ожидает роста показателя на 2,8 процента, а Центробанк прогнозирует 2,5-3,5 процента.
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Мишустин: экономика России растет значительно быстрее, чем прогнозировалось
Мишустин: темпы роста экономики складываются существенно выше прогнозов