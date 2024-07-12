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Защита обжаловала приговор американцу, осужденному в Москве за наркотики - РИА Новости, 12.07.2024
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16:54 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/vudlend-1959295859.html
Защита обжаловала приговор американцу, осужденному в Москве за наркотики
Защита обжаловала приговор американцу, осужденному в Москве за наркотики - РИА Новости, 12.07.2024
Защита обжаловала приговор американцу, осужденному в Москве за наркотики
Защита гражданина США Роберта Вудлэнда обжаловала решение московского суда по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Станислав Кшевицкий. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:54
2024-07-12T16:54
происшествия
сша
мытищи
москва
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Защита гражданина США Роберта Вудлэнда обжаловала решение московского суда по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Станислав Кшевицкий. "Подали жалобу", - сказал Кшевицкий. Останкинский райсуд 4 июля приговорил 32-летнего Вудлэнда к 12,5 годам лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Гособвинение запрашивало ему 12 лет. Как сообщали в столичной прокуратуре, было установлено, что Вудлэнд 3 января 2024 года, исполняя указания главы орггруппы, находясь в лесопарковой зоне в подмосковных Мытищах, забрал в тайнике-закладке крупную партию мефедрона общей массой не менее 46,91 грамма. Наркотики он перевез в квартиру на улицу Широкая в Москве, где расфасовал в 49 свертков для дальнейшего сбыта. С ними его вскоре и задержала полиция.
https://ria.ru/20240708/prigovor-1958356429.html
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происшествия, сша, мытищи, москва
Происшествия, США, Мытищи, Москва
Защита обжаловала приговор американцу, осужденному в Москве за наркотики

Защита обжаловала приговор Вудлэнду, осужденному в РФ за наркотики на 12,5 лет

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramГражданин США Роберт Вудлэнд в зале суда
Гражданин США Роберт Вудлэнд в зале суда - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Гражданин США Роберт Вудлэнд в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Защита гражданина США Роберта Вудлэнда обжаловала решение московского суда по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Станислав Кшевицкий.
"Подали жалобу", - сказал Кшевицкий.
Останкинский райсуд 4 июля приговорил 32-летнего Вудлэнда к 12,5 годам лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Гособвинение запрашивало ему 12 лет.
Как сообщали в столичной прокуратуре, было установлено, что Вудлэнд 3 января 2024 года, исполняя указания главы орггруппы, находясь в лесопарковой зоне в подмосковных Мытищах, забрал в тайнике-закладке крупную партию мефедрона общей массой не менее 46,91 грамма. Наркотики он перевез в квартиру на улицу Широкая в Москве, где расфасовал в 49 свертков для дальнейшего сбыта. С ними его вскоре и задержала полиция.
Драматург Светлана Петрийчук* и режиссер Евгения Беркович* в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Защита обжалует приговор Беркович* и Петрийчук*
8 июля, 20:27
 
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