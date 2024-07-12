https://ria.ru/20240712/vudlend-1959295859.html
Защита обжаловала приговор американцу, осужденному в Москве за наркотики
Защита обжаловала приговор американцу, осужденному в Москве за наркотики - РИА Новости, 12.07.2024
Защита обжаловала приговор американцу, осужденному в Москве за наркотики
Защита гражданина США Роберта Вудлэнда обжаловала решение московского суда по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Станислав Кшевицкий. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:54
2024-07-12T16:54
2024-07-12T16:54
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Защита гражданина США Роберта Вудлэнда обжаловала решение московского суда по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Станислав Кшевицкий. "Подали жалобу", - сказал Кшевицкий. Останкинский райсуд 4 июля приговорил 32-летнего Вудлэнда к 12,5 годам лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Гособвинение запрашивало ему 12 лет. Как сообщали в столичной прокуратуре, было установлено, что Вудлэнд 3 января 2024 года, исполняя указания главы орггруппы, находясь в лесопарковой зоне в подмосковных Мытищах, забрал в тайнике-закладке крупную партию мефедрона общей массой не менее 46,91 грамма. Наркотики он перевез в квартиру на улицу Широкая в Москве, где расфасовал в 49 свертков для дальнейшего сбыта. С ними его вскоре и задержала полиция.
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происшествия, сша, мытищи, москва
Происшествия, США, Мытищи, Москва
Защита обжаловала приговор американцу, осужденному в Москве за наркотики
Защита обжаловала приговор Вудлэнду, осужденному в РФ за наркотики на 12,5 лет