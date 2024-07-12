https://ria.ru/20240712/vto-1959155658.html

Матвиенко призвала реформировать ВТО

Матвиенко призвала реформировать ВТО - РИА Новости, 12.07.2024

Матвиенко призвала реформировать ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) переживает самый крупный кризис в своей истории из-за принципиальных разногласий в вопросах развития глобальной торговли,... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T10:15

2024-07-12T10:15

2024-07-12T10:21

всемирная торговая организация (вто)

валентина матвиенко

в мире

брикс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) переживает самый крупный кризис в своей истории из-за принципиальных разногласий в вопросах развития глобальной торговли, организации нужна реформа, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Полагаем, что ВТО переживает самый крупный кризис в своей истории, связанный с фактическим параличом многосторонних переговоров, взаимными претензиями стран-членов в части исполнения обязательств и принципиальными разногласиями в вопросах дальнейшего развития глобальной торговли", - сказала Матвиенко в ходе своего выступления на парламентском форуме БРИКС.Она отметила, что для повышения эффективности работы ВТО необходима ее реформа, "направленная на возобновление полноформатной работы всех её органов, в том числе посредством укрепления ее основных функций: переговорной, мониторинговой, арбитражной"."Вместе мы (страны БРИКС - ред.) выступаем широким фронтом против фрагментации многосторонней торговой системы, подчеркиваем необходимость сохранения её открытости и транспарентности, обеспечения инклюзивности всех переговорных процессов. К сожалению, неконструктивный политизированный подход Запада, односторонние нелигитимные ограничительные меры провоцируют значительные противоречия между странами, усугубляют риски дезинтеграции мировой торговли, ее фрагментации и поляризации", - добавила парламентарий.

https://ria.ru/20240325/vto-1935564523.html

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всемирная торговая организация (вто), валентина матвиенко, в мире, брикс