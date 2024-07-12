https://ria.ru/20240712/vto-1959155658.html
Матвиенко призвала реформировать ВТО
Матвиенко призвала реформировать ВТО - РИА Новости, 12.07.2024
Матвиенко призвала реформировать ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) переживает самый крупный кризис в своей истории из-за принципиальных разногласий в вопросах развития глобальной торговли,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T10:15
2024-07-12T10:15
2024-07-12T10:21
всемирная торговая организация (вто)
валентина матвиенко
в мире
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/07/1550390756_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_2b23ac5be06254b3637a7f6f2e81c8e1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) переживает самый крупный кризис в своей истории из-за принципиальных разногласий в вопросах развития глобальной торговли, организации нужна реформа, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Полагаем, что ВТО переживает самый крупный кризис в своей истории, связанный с фактическим параличом многосторонних переговоров, взаимными претензиями стран-членов в части исполнения обязательств и принципиальными разногласиями в вопросах дальнейшего развития глобальной торговли", - сказала Матвиенко в ходе своего выступления на парламентском форуме БРИКС.Она отметила, что для повышения эффективности работы ВТО необходима ее реформа, "направленная на возобновление полноформатной работы всех её органов, в том числе посредством укрепления ее основных функций: переговорной, мониторинговой, арбитражной"."Вместе мы (страны БРИКС - ред.) выступаем широким фронтом против фрагментации многосторонней торговой системы, подчеркиваем необходимость сохранения её открытости и транспарентности, обеспечения инклюзивности всех переговорных процессов. К сожалению, неконструктивный политизированный подход Запада, односторонние нелигитимные ограничительные меры провоцируют значительные противоречия между странами, усугубляют риски дезинтеграции мировой торговли, ее фрагментации и поляризации", - добавила парламентарий.
https://ria.ru/20240325/vto-1935564523.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/07/1550390756_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_89bb05361e268e1b597feac4d0b4fe34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всемирная торговая организация (вто), валентина матвиенко, в мире, брикс
Всемирная торговая организация (ВТО), Валентина Матвиенко, В мире, БРИКС
Матвиенко призвала реформировать ВТО
Матвиенко призвала реформировать переживающую крупнейший кризис ВТО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) переживает самый крупный кризис в своей истории из-за принципиальных разногласий в вопросах развития глобальной торговли, организации нужна реформа, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"Полагаем, что ВТО переживает самый крупный кризис в своей истории, связанный с фактическим параличом многосторонних переговоров, взаимными претензиями стран-членов в части исполнения обязательств и принципиальными разногласиями в вопросах дальнейшего развития глобальной торговли", - сказала Матвиенко в ходе своего выступления на парламентском форуме БРИКС.
Она отметила, что для повышения эффективности работы ВТО необходима ее реформа, "направленная на возобновление полноформатной работы всех её органов, в том числе посредством укрепления ее основных функций: переговорной, мониторинговой, арбитражной".
"Вместе мы (страны БРИКС - ред.) выступаем широким фронтом против фрагментации многосторонней торговой системы, подчеркиваем необходимость сохранения её открытости и транспарентности, обеспечения инклюзивности всех переговорных процессов. К сожалению, неконструктивный политизированный подход Запада, односторонние нелигитимные ограничительные меры провоцируют значительные противоречия между странами, усугубляют риски дезинтеграции мировой торговли, ее фрагментации и поляризации", - добавила парламентарий.