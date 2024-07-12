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Матвиенко призвала реформировать ВТО - РИА Новости, 12.07.2024
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10:15 12.07.2024 (обновлено: 10:21 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/vto-1959155658.html
Матвиенко призвала реформировать ВТО
Матвиенко призвала реформировать ВТО - РИА Новости, 12.07.2024
Матвиенко призвала реформировать ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) переживает самый крупный кризис в своей истории из-за принципиальных разногласий в вопросах развития глобальной торговли,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T10:15
2024-07-12T10:21
всемирная торговая организация (вто)
валентина матвиенко
в мире
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) переживает самый крупный кризис в своей истории из-за принципиальных разногласий в вопросах развития глобальной торговли, организации нужна реформа, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Полагаем, что ВТО переживает самый крупный кризис в своей истории, связанный с фактическим параличом многосторонних переговоров, взаимными претензиями стран-членов в части исполнения обязательств и принципиальными разногласиями в вопросах дальнейшего развития глобальной торговли", - сказала Матвиенко в ходе своего выступления на парламентском форуме БРИКС.Она отметила, что для повышения эффективности работы ВТО необходима ее реформа, "направленная на возобновление полноформатной работы всех её органов, в том числе посредством укрепления ее основных функций: переговорной, мониторинговой, арбитражной"."Вместе мы (страны БРИКС - ред.) выступаем широким фронтом против фрагментации многосторонней торговой системы, подчеркиваем необходимость сохранения её открытости и транспарентности, обеспечения инклюзивности всех переговорных процессов. К сожалению, неконструктивный политизированный подход Запада, односторонние нелигитимные ограничительные меры провоцируют значительные противоречия между странами, усугубляют риски дезинтеграции мировой торговли, ее фрагментации и поляризации", - добавила парламентарий.
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всемирная торговая организация (вто), валентина матвиенко, в мире, брикс
Всемирная торговая организация (ВТО), Валентина Матвиенко, В мире, БРИКС
Матвиенко призвала реформировать ВТО

Матвиенко призвала реформировать переживающую крупнейший кризис ВТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) переживает самый крупный кризис в своей истории из-за принципиальных разногласий в вопросах развития глобальной торговли, организации нужна реформа, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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"Полагаем, что ВТО переживает самый крупный кризис в своей истории, связанный с фактическим параличом многосторонних переговоров, взаимными претензиями стран-членов в части исполнения обязательств и принципиальными разногласиями в вопросах дальнейшего развития глобальной торговли", - сказала Матвиенко в ходе своего выступления на парламентском форуме БРИКС.
Она отметила, что для повышения эффективности работы ВТО необходима ее реформа, "направленная на возобновление полноформатной работы всех её органов, в том числе посредством укрепления ее основных функций: переговорной, мониторинговой, арбитражной".
"Вместе мы (страны БРИКС - ред.) выступаем широким фронтом против фрагментации многосторонней торговой системы, подчеркиваем необходимость сохранения её открытости и транспарентности, обеспечения инклюзивности всех переговорных процессов. К сожалению, неконструктивный политизированный подход Запада, односторонние нелигитимные ограничительные меры провоцируют значительные противоречия между странами, усугубляют риски дезинтеграции мировой торговли, ее фрагментации и поляризации", - добавила парламентарий.
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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Всемирная торговая организация (ВТО)Валентина МатвиенкоВ миреБРИКС
 
 
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