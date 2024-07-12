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Подполье: ВСУ заменяют регулярные части заключенными в двух областях - РИА Новости, 12.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:15 12.07.2024 (обновлено: 14:35 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/vsu-1959220850.html
Подполье: ВСУ заменяют регулярные части заключенными в двух областях
Подполье: ВСУ заменяют регулярные части заключенными в двух областях - РИА Новости, 12.07.2024
Подполье: ВСУ заменяют регулярные части заключенными в двух областях
В Николаевской и Херсонской областях украинских военнослужащих регулярных армейских частей заменяют заключенными, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:15
2024-07-12T14:35
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
сергей лебедев
сумская область
николаевская область
денис малюська
в мире
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ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. В Николаевской и Херсонской областях украинских военнослужащих регулярных армейских частей заменяют заключенными, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."С Николаевской и Херсонской области переместили вэсэушников, предположительно, в Харьковскую и Сумскую область, а на их место привезли зеков и зечек", — сказал он.Так, житель села Степовое рассказал Лебедеву, что большая часть военных уехала, остались только те, кто лечится в больнице. При этом туда же привезли заключенных, "которых захомутали на войну". По словам собеседника, сколько их — пока неясно, но они ходят по двое в полной экипировке и с автоматами, в том числе женщины.Как сообщило подполье, сейчас более тысячи заключенных тренируются на полигоне Широкий Лан, расположенном рядом со Степовым. Похожая ситуация наблюдается в поселках Великая Александровка и Антоновка в Херсонской области.Накануне министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью газете Financial Times, что киевские власти рассчитывают привлечь на службу около 15 тысяч осужденных. Он уточнил, что из тюрем уже освободили 2872 человек, которые захотели присоединиться к вооруженным силам. Всего прошения подали почти 5,2 тысячи заключенных, 368 из них получили отказ по состоянию здоровья.С 18 мая на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, но командование ВСУ продолжает жаловаться на нехватку личного состава. На этом фоне Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Как заявлял Малюська, планируется формировать штурмовые подразделения, которые будут состоять только из освобожденных заключенных без смешивания с другими военнослужащими.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1958899914.html
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херсонская область
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херсонская область , вооруженные силы украины, сергей лебедев, сумская область, николаевская область, денис малюська, в мире, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Сумская область, Николаевская область, Денис Малюська, В мире, Владимир Зеленский, Украина
Подполье: ВСУ заменяют регулярные части заключенными в двух областях

Подполье: ВСУ заменяют военных заключенными в Николаевской и Херсонской областях

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. В Николаевской и Херсонской областях украинских военнослужащих регулярных армейских частей заменяют заключенными, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"С Николаевской и Херсонской области переместили вэсэушников, предположительно, в Харьковскую и Сумскую область, а на их место привезли зеков и зечек", — сказал он.
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Так, житель села Степовое рассказал Лебедеву, что большая часть военных уехала, остались только те, кто лечится в больнице. При этом туда же привезли заключенных, "которых захомутали на войну".
По словам собеседника, сколько их — пока неясно, но они ходят по двое в полной экипировке и с автоматами, в том числе женщины.
Как сообщило подполье, сейчас более тысячи заключенных тренируются на полигоне Широкий Лан, расположенном рядом со Степовым. Похожая ситуация наблюдается в поселках Великая Александровка и Антоновка в Херсонской области.
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Накануне министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью газете Financial Times, что киевские власти рассчитывают привлечь на службу около 15 тысяч осужденных. Он уточнил, что из тюрем уже освободили 2872 человек, которые захотели присоединиться к вооруженным силам. Всего прошения подали почти 5,2 тысячи заключенных, 368 из них получили отказ по состоянию здоровья.
С 18 мая на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, но командование ВСУ продолжает жаловаться на нехватку личного состава. На этом фоне Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Как заявлял Малюська, планируется формировать штурмовые подразделения, которые будут состоять только из освобожденных заключенных без смешивания с другими военнослужащими.
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