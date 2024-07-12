Подполье: ВСУ заменяют регулярные части заключенными в двух областях
Подполье: ВСУ заменяют военных заключенными в Николаевской и Херсонской областях
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. В Николаевской и Херсонской областях украинских военнослужащих регулярных армейских частей заменяют заключенными, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"С Николаевской и Херсонской области переместили вэсэушников, предположительно, в Харьковскую и Сумскую область, а на их место привезли зеков и зечек", — сказал он.
Так, житель села Степовое рассказал Лебедеву, что большая часть военных уехала, остались только те, кто лечится в больнице. При этом туда же привезли заключенных, "которых захомутали на войну".
По словам собеседника, сколько их — пока неясно, но они ходят по двое в полной экипировке и с автоматами, в том числе женщины.
Как сообщило подполье, сейчас более тысячи заключенных тренируются на полигоне Широкий Лан, расположенном рядом со Степовым. Похожая ситуация наблюдается в поселках Великая Александровка и Антоновка в Херсонской области.
На Украине создали батальон из осужденных
10 июля, 16:17
Накануне министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью газете Financial Times, что киевские власти рассчитывают привлечь на службу около 15 тысяч осужденных. Он уточнил, что из тюрем уже освободили 2872 человек, которые захотели присоединиться к вооруженным силам. Всего прошения подали почти 5,2 тысячи заключенных, 368 из них получили отказ по состоянию здоровья.
С 18 мая на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, но командование ВСУ продолжает жаловаться на нехватку личного состава. На этом фоне Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Как заявлял Малюська, планируется формировать штурмовые подразделения, которые будут состоять только из освобожденных заключенных без смешивания с другими военнослужащими.