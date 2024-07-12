Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки нанесли 39 ударов Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:44 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/vsu-1959149654.html
ВСУ за сутки нанесли 39 ударов Херсонской области, сообщил источник
ВСУ за сутки нанесли 39 ударов Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 12.07.2024
ВСУ за сутки нанесли 39 ударов Херсонской области, сообщил источник
За сутки украинская армия нанесла 39 ударов из ствольной артиллерии по 8 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T09:44
2024-07-12T09:44
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952132862_0:210:964:752_1920x0_80_0_0_5c8cb6c253e40818c3676eef2765a181.jpg
ГЕНИЧЕСК, 12 июл - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 39 ударов из ствольной артиллерии по 8 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 18 артиллерийских ударов. Еще 21 обстрел ВСУ провели ночью. Под огонь боевиков попали 8 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись Старая Збурьевка, Корсунка, Новая Каховка, Сергеевка, Первомаевка, Васильевка, Коробки, Алешки.
https://ria.ru/20240710/koreya-1958542403.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952132862_0:119:964:842_1920x0_80_0_0_4b7736a58e7da166c06c4038a3b8c1e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 39 ударов Херсонской области, сообщил источник

ВСУ за сутки нанесли 39 ударов по 8 населенным пунктам Херсонской области

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 12 июл - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 39 ударов из ствольной артиллерии по 8 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
«
"В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 18 артиллерийских ударов. Еще 21 обстрел ВСУ провели ночью. Под огонь боевиков попали 8 населенных пунктов", - сообщил источник.
Обстрелам украинской артиллерии подверглись Старая Збурьевка, Корсунка, Новая Каховка, Сергеевка, Первомаевка, Васильевка, Коробки, Алешки.
Южнокорейский солдат участвует в антитеррористических учениях - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Неожиданный источник. Откуда еще Украина может получить оружие
10 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала