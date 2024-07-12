https://ria.ru/20240712/vsu-1959149654.html

ВСУ за сутки нанесли 39 ударов Херсонской области, сообщил источник

ВСУ за сутки нанесли 39 ударов Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 12.07.2024

ВСУ за сутки нанесли 39 ударов Херсонской области, сообщил источник

За сутки украинская армия нанесла 39 ударов из ствольной артиллерии по 8 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T09:44

2024-07-12T09:44

2024-07-12T09:44

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 12 июл - РИА Новости. За сутки украинская армия нанесла 39 ударов из ствольной артиллерии по 8 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 18 артиллерийских ударов. Еще 21 обстрел ВСУ провели ночью. Под огонь боевиков попали 8 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись Старая Збурьевка, Корсунка, Новая Каховка, Сергеевка, Первомаевка, Васильевка, Коробки, Алешки.

https://ria.ru/20240710/koreya-1958542403.html

херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины