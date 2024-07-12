https://ria.ru/20240712/vsu-1959128174.html

Российские беспилотники фиксируют размещение сил ВСУ в жилых секторах

Российские беспилотники фиксируют размещение сил ВСУ в жилых секторах - РИА Новости, 12.07.2024

Российские беспилотники фиксируют размещение сил ВСУ в жилых секторах

Операторы разведывательных беспилотных летальных аппаратов "Суперкам" российской группировки войск "Север" неоднократно фиксируют размещения пехоты, техники и... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T05:14

2024-07-12T05:14

2024-07-12T05:14

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июл - РИА Новости. Операторы разведывательных беспилотных летальных аппаратов "Суперкам" российской группировки войск "Север" неоднократно фиксируют размещения пехоты, техники и других военных объектов ВСУ в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Во время боевых задач расчеты БПЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления группировки позиции ВСУ, которые, прикрываясь мирными жителями как живым щитом и применяя тактику террористов по ведению боевых действий, размещают опорные пункты, огневые точки, самоходные артиллерийские установки, бронированную и автомобильную технику, склады военного имущества и боеприпасов бронированную и автомобильную технику, склады военного имущества и боеприпасов в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры" , - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что беспилотники залетают далеко за линию фронта, в глубокий тыл противника, корректируют огонь российской артиллерии, фиксируют поражение объектов, пехоты и техники ВСУ. "Мы работаем на "Суперкаме". БПЛА работает отлично. Ведем разведку. Работаем круглосуточно. РЭБ активно используется тоже, мы от него уходим, перепрыгиваем на другие частоты, чтобы уйти от него. Меняем место, чтобы разведывать дальше противника. Когда находим цель, что чаще всего происходит у нас, даем координаты и корректируем огонь артиллерии. Нам достаточно детально видно "лесополки", заезды, выезды. Тропинки, где маскировочная сеть лежит", - рассказал оператор БПЛА с позывным "Испанец". В Минобороны отметили, что комплекс с БПЛА "Суперкам" обладает наилучшими тактико-техническими характеристиками в своем классе при небольших габаритах и успешно справляется с работой в любое время суток, а также передачей видеоизображения в режиме реального времени.

https://ria.ru/20240712/drony-1959128037.html

https://ria.ru/20240711/ukraina-1959039244.html

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