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Назван новый тип вкладов, которые вырвались вперед по выгоде - РИА Новости, 12.07.2024
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02:15 12.07.2024
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Назван новый тип вкладов, которые вырвались вперед по выгоде
Назван новый тип вкладов, которые вырвались вперед по выгоде - РИА Новости, 12.07.2024
Назван новый тип вкладов, которые вырвались вперед по выгоде
Банки, ожидая долгого периода действия высокой ключевой ставки, меняют условия по вкладам: теперь самые выгодные — на срок до года включительно, рассказал в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T02:15
2024-07-12T02:15
экономика
россия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Банки, ожидая долгого периода действия высокой ключевой ставки, меняют условия по вкладам: теперь самые выгодные — на срок до года включительно, рассказал в интервью агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.По его словам, до конца весны самыми выгодными были вклады на срок 3-6 месяцев: банки ждали, что летом регулятор пойдет на смягчение. Но в преддверии июньского заседания стало ясно: речь идет скорее о повышении ключевой ставки уже до конца лета. Поэтому банки пересмотрели условия: наибольший прирост пришелся на годовые вклады.Теперь многие ожидают начала смягчения денежно-кредитной политики не ранее 2025 года. Поэтому сейчас самые выгодные предложения по привлечению средств граждан — на срок от 6 месяцев до года. Появляются и необычные по срокам вклады, например, на семь месяцев.Ближе к концу года наступит ясность по стабилизации инфляции и дальнейшей политике Центробанка. Не исключено, что банки вновь сделают приоритетными краткосрочные депозиты — если поймут, что в дальнейшем средства граждан можно будет привлекать дешевле, заключил Зварич.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Назван новый тип вкладов, которые вырвались вперед по выгоде

Аналитик Зварич: самые выгодные условия предлагают на вклады на срок до года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница в отделении банка
Сотрудница в отделении банка - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудница в отделении банка. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Банки, ожидая долгого периода действия высокой ключевой ставки, меняют условия по вкладам: теперь самые выгодные — на срок до года включительно, рассказал в интервью агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
По его словам, до конца весны самыми выгодными были вклады на срок 3-6 месяцев: банки ждали, что летом регулятор пойдет на смягчение. Но в преддверии июньского заседания стало ясно: речь идет скорее о повышении ключевой ставки уже до конца лета. Поэтому банки пересмотрели условия: наибольший прирост пришелся на годовые вклады.
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Теперь многие ожидают начала смягчения денежно-кредитной политики не ранее 2025 года. Поэтому сейчас самые выгодные предложения по привлечению средств граждан — на срок от 6 месяцев до года. Появляются и необычные по срокам вклады, например, на семь месяцев.
Ближе к концу года наступит ясность по стабилизации инфляции и дальнейшей политике Центробанка. Не исключено, что банки вновь сделают приоритетными краткосрочные депозиты — если поймут, что в дальнейшем средства граждан можно будет привлекать дешевле, заключил Зварич.
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