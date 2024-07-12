https://ria.ru/20240712/vklad-1959110488.html

Назван новый тип вкладов, которые вырвались вперед по выгоде

Назван новый тип вкладов, которые вырвались вперед по выгоде - РИА Новости, 12.07.2024

Назван новый тип вкладов, которые вырвались вперед по выгоде

Банки, ожидая долгого периода действия высокой ключевой ставки, меняют условия по вкладам: теперь самые выгодные — на срок до года включительно, рассказал в... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T02:15

2024-07-12T02:15

2024-07-12T02:15

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592372770_0:1237:2048:2389_1920x0_80_0_0_0683110515970c6e9983313cec9488ac.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Банки, ожидая долгого периода действия высокой ключевой ставки, меняют условия по вкладам: теперь самые выгодные — на срок до года включительно, рассказал в интервью агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.По его словам, до конца весны самыми выгодными были вклады на срок 3-6 месяцев: банки ждали, что летом регулятор пойдет на смягчение. Но в преддверии июньского заседания стало ясно: речь идет скорее о повышении ключевой ставки уже до конца лета. Поэтому банки пересмотрели условия: наибольший прирост пришелся на годовые вклады.Теперь многие ожидают начала смягчения денежно-кредитной политики не ранее 2025 года. Поэтому сейчас самые выгодные предложения по привлечению средств граждан — на срок от 6 месяцев до года. Появляются и необычные по срокам вклады, например, на семь месяцев.Ближе к концу года наступит ясность по стабилизации инфляции и дальнейшей политике Центробанка. Не исключено, что банки вновь сделают приоритетными краткосрочные депозиты — если поймут, что в дальнейшем средства граждан можно будет привлекать дешевле, заключил Зварич.

https://ria.ru/20240710/million-1958645850.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия