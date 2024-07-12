https://ria.ru/20240712/vklad-1959110488.html
Назван новый тип вкладов, которые вырвались вперед по выгоде
Назван новый тип вкладов, которые вырвались вперед по выгоде - РИА Новости, 12.07.2024
Назван новый тип вкладов, которые вырвались вперед по выгоде
Банки, ожидая долгого периода действия высокой ключевой ставки, меняют условия по вкладам: теперь самые выгодные — на срок до года включительно, рассказал в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T02:15
2024-07-12T02:15
2024-07-12T02:15
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592372770_0:1237:2048:2389_1920x0_80_0_0_0683110515970c6e9983313cec9488ac.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Банки, ожидая долгого периода действия высокой ключевой ставки, меняют условия по вкладам: теперь самые выгодные — на срок до года включительно, рассказал в интервью агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.По его словам, до конца весны самыми выгодными были вклады на срок 3-6 месяцев: банки ждали, что летом регулятор пойдет на смягчение. Но в преддверии июньского заседания стало ясно: речь идет скорее о повышении ключевой ставки уже до конца лета. Поэтому банки пересмотрели условия: наибольший прирост пришелся на годовые вклады.Теперь многие ожидают начала смягчения денежно-кредитной политики не ранее 2025 года. Поэтому сейчас самые выгодные предложения по привлечению средств граждан — на срок от 6 месяцев до года. Появляются и необычные по срокам вклады, например, на семь месяцев.Ближе к концу года наступит ясность по стабилизации инфляции и дальнейшей политике Центробанка. Не исключено, что банки вновь сделают приоритетными краткосрочные депозиты — если поймут, что в дальнейшем средства граждан можно будет привлекать дешевле, заключил Зварич.
https://ria.ru/20240710/million-1958645850.html
https://ria.ru/20240709/nalog-1958388173.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592372770_0:1064:2048:2600_1920x0_80_0_0_1dad1758c4fae927c36f7b38dd190d2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Назван новый тип вкладов, которые вырвались вперед по выгоде
Аналитик Зварич: самые выгодные условия предлагают на вклады на срок до года
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Банки, ожидая долгого периода действия высокой ключевой ставки, меняют условия по вкладам: теперь самые выгодные — на срок до года включительно, рассказал в интервью
агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
По его словам, до конца весны самыми выгодными были вклады на срок 3-6 месяцев: банки ждали, что летом регулятор пойдет на смягчение. Но в преддверии июньского заседания стало ясно: речь идет скорее о повышении ключевой ставки уже до конца лета. Поэтому банки пересмотрели условия: наибольший прирост пришелся на годовые вклады.
Теперь многие ожидают начала смягчения денежно-кредитной политики не ранее 2025 года. Поэтому сейчас самые выгодные предложения по привлечению средств граждан — на срок от 6 месяцев до года. Появляются и необычные по срокам вклады, например, на семь месяцев.
Ближе к концу года наступит ясность по стабилизации инфляции и дальнейшей политике Центробанка. Не исключено, что банки вновь сделают приоритетными краткосрочные депозиты — если поймут, что в дальнейшем средства граждан можно будет привлекать дешевле, заключил Зварич.