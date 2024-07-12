https://ria.ru/20240712/vino-1959269458.html

В АВВР высказались о конкуренции российских виноделов с импортным "балком"

В АВВР высказались о конкуренции российских виноделов с импортным "балком" - РИА Новости, 12.07.2024

В АВВР высказались о конкуренции российских виноделов с импортным "балком"

Конкуренция российский виноделов с вином, изготовленным в странах Таможенного союза из импортного "балка", недопустима – это подрывает усилия по развитию... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:45

2024-07-12T15:45

2024-07-12T15:56

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Конкуренция российский виноделов с вином, изготовленным в странах Таможенного союза из импортного "балка", недопустима – это подрывает усилия по развитию виноделия в стране, а также будущую такую работу, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный секретарь Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников.Газета "Коммерсант" в начале июля писала, что дистрибьютор алкоголя – "Винтрейд Ритейл Групп" - получил декларацию, позволяющую ему импортировать в Россию продукцию Минского завода виноградных вин (МЗВВ) под названиями "Грюнер Вельтлинер" и "Рислинг".Однако продукция МЗВВ сделана из виноматериалов, импортированных из стран, не входящих в Таможенный союз стран-участников ЕАЭС, а российское законодательство запрещает использование подобного "сырья" для производства вина, указывали в отрасли."Вынуждать российских добропорядочных производителей конкурировать со специфической продукцией, такой как бутилированный импортный "балк" – это просто подрыв. Это подрыв пятилетних усилий по развитию отечественного виноделия, всей проделанной работы и той, что еще предстоит", - заявил Плотников.Он отметил, что на данный момент МЗВВ уже заявил о своем намерении прекратить производство вина на импорт в Россию, однако если этого не произойдет, то ассоциация "будет ставить вопрос перед регулирующими и контролирующими органами в отношении того, как они воспринимают такую продукцию, на сколько она соответствует духу и букве российского законодательства".

https://ria.ru/20240712/belorussija-1959266874.html

https://ria.ru/20240705/rosalkogoltabakkontrol-1957550961.html

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днепр (город), россия, алексей плотников, евразийский экономический союз, таможенный союз, экономика