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"В Пентагоне признали". В США потрясены произошедшим ЧП на Украине - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:38 12.07.2024 (обновлено: 22:39 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959311891.html
"В Пентагоне признали". В США потрясены произошедшим ЧП на Украине
"В Пентагоне признали". В США потрясены произошедшим ЧП на Украине - РИА Новости, 12.07.2024
"В Пентагоне признали". В США потрясены произошедшим ЧП на Украине
ВС России выводят из строя передовые западные вооружения на Украине, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:38
2024-07-12T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
москва
джон миршаймер
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ВС России выводят из строя передовые западные вооружения на Украине, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Если вы посмотрите на то, как наше оружие — все это навороченное оружие, которое мы производим, — работает на Украине, это действительно довольно шокирующе. Я должен признать, что потрясен тем, как плохо это оружие работает. Русские проделали блестящую работу по нейтрализации. Люди в Пентагоне признали — это не моя риторика — они говорят, что русские искусны в нейтрализации всего этого сложного оружия", — отметил он.По словам политолога, заявления о том, что истребители F-16 смогут помочь ВСУ переломить ситуацию, смехотворны. Миршаймер добавил, что на Украине даже нет такого места, где они смогут разместить самолет так, чтобы российские войска их не уничтожили.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240712/spetsoperatsiya-1959310147.html
https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959273208.html
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в мире, москва, джон миршаймер, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Джон Миршаймер, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Вооруженные силы РФ, F-16
"В Пентагоне признали". В США потрясены произошедшим ЧП на Украине

Миршаймер: Россия проделала блестящую работу по нейтрализации западного оружия

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСгоревшая военная техника на Украине
Сгоревшая военная техника на Украине - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сгоревшая военная техника на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ВС России выводят из строя передовые западные вооружения на Украине, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Если вы посмотрите на то, как наше оружие — все это навороченное оружие, которое мы производим, — работает на Украине, это действительно довольно шокирующе. Я должен признать, что потрясен тем, как плохо это оружие работает. Русские проделали блестящую работу по нейтрализации. Люди в Пентагоне признали — это не моя риторика — они говорят, что русские искусны в нейтрализации всего этого сложного оружия", — отметил он.
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По словам политолога, заявления о том, что истребители F-16 смогут помочь ВСУ переломить ситуацию, смехотворны. Миршаймер добавил, что на Украине даже нет такого места, где они смогут разместить самолет так, чтобы российские войска их не уничтожили.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваДжон МиршаймерУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАВооруженные силы РФF-16
 
 
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