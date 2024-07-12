https://ria.ru/20240712/ukraina-1959311891.html

"В Пентагоне признали". В США потрясены произошедшим ЧП на Украине

"В Пентагоне признали". В США потрясены произошедшим ЧП на Украине - РИА Новости, 12.07.2024

"В Пентагоне признали". В США потрясены произошедшим ЧП на Украине

ВС России выводят из строя передовые западные вооружения на Украине, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:38

2024-07-12T17:38

2024-07-12T22:39

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ВС России выводят из строя передовые западные вооружения на Украине, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Если вы посмотрите на то, как наше оружие — все это навороченное оружие, которое мы производим, — работает на Украине, это действительно довольно шокирующе. Я должен признать, что потрясен тем, как плохо это оружие работает. Русские проделали блестящую работу по нейтрализации. Люди в Пентагоне признали — это не моя риторика — они говорят, что русские искусны в нейтрализации всего этого сложного оружия", — отметил он.По словам политолога, заявления о том, что истребители F-16 смогут помочь ВСУ переломить ситуацию, смехотворны. Миршаймер добавил, что на Украине даже нет такого места, где они смогут разместить самолет так, чтобы российские войска их не уничтожили.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240712/spetsoperatsiya-1959310147.html

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