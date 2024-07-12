https://ria.ru/20240712/ukraina-1959268347.html

Украина готовилась к масштабному конфликту с Россией, рассказал эксперт

Украина готовилась к масштабному конфликту с Россией, рассказал эксперт - РИА Новости, 12.07.2024

Украина готовилась к масштабному конфликту с Россией, рассказал эксперт

Украина на протяжении 10 лет готовилась к масштабному конфликту с Россией, в том числе создавая крупную агентурную сеть в Крыму, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:42

2024-07-12T15:42

2024-07-12T16:44

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

офицеры россии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украина на протяжении 10 лет готовилась к масштабному конфликту с Россией, в том числе создавая крупную агентурную сеть в Крыму, заявил РИА Новости член президиума общероссийской организации "Офицеры России", ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов. Ранее в управлении ФСБ по Крыму заявили о задержали гражданина Украины - агента военной разведки Украины, передававшего сведения о российской армии. Возбуждено дело о шпионаже. "Не стоит забывать, что Украина, начиная с 2014 года, активно готовилась к ведению войны против Российской Федерации. Киев создавал диверсионно-разведывательные группы, агентурные группы, диверсантов, агентов, вербовал сотни людей для совершения в дальнейшем террористических и диверсионных акций на нашей территории", - сказал Сыртланов. Собеседник агентства отметил, что многих людей украинские спецслужбы вербуют методами шантажа, угрожая здоровью и безопасности их родных и близких, которые до сих пор проживают на Украине. При этом Сыртланов подчеркнул, что российские спецслужбы не позволят остаться диверсантам безнаказанными, поэтому "спящим ячейкам" в Крыму и других регионах РФ следует взвесить риски, прежде чем идти на преступления. "Большое количество агентуры и завербованных граждан РФ и Украины входят в состав спящих ячеек, которые готовы в любой момент получить указания от своих кураторов из Киева. Тех, кто встанут на террористический путь, будет ждать неминуемое наказание. Им не стоит забывать о тех больших тюремных сроках, что предусмотрены за шпионаж, госизмену, совершение терактов и диверсии на территории России", - подчеркнули в "Офицерах России".

https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958298583.html

https://ria.ru/20240707/porazhenie-1957996572.html

https://ria.ru/20231004/diversant-1900416259.html

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украина, россия, киев, офицеры россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)