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Украина готовилась к масштабному конфликту с Россией, рассказал эксперт - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 12.07.2024 (обновлено: 16:44 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959268347.html
Украина готовилась к масштабному конфликту с Россией, рассказал эксперт
Украина готовилась к масштабному конфликту с Россией, рассказал эксперт - РИА Новости, 12.07.2024
Украина готовилась к масштабному конфликту с Россией, рассказал эксперт
Украина на протяжении 10 лет готовилась к масштабному конфликту с Россией, в том числе создавая крупную агентурную сеть в Крыму, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:42
2024-07-12T16:44
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
офицеры россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украина на протяжении 10 лет готовилась к масштабному конфликту с Россией, в том числе создавая крупную агентурную сеть в Крыму, заявил РИА Новости член президиума общероссийской организации "Офицеры России", ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов. Ранее в управлении ФСБ по Крыму заявили о задержали гражданина Украины - агента военной разведки Украины, передававшего сведения о российской армии. Возбуждено дело о шпионаже. "Не стоит забывать, что Украина, начиная с 2014 года, активно готовилась к ведению войны против Российской Федерации. Киев создавал диверсионно-разведывательные группы, агентурные группы, диверсантов, агентов, вербовал сотни людей для совершения в дальнейшем террористических и диверсионных акций на нашей территории", - сказал Сыртланов. Собеседник агентства отметил, что многих людей украинские спецслужбы вербуют методами шантажа, угрожая здоровью и безопасности их родных и близких, которые до сих пор проживают на Украине. При этом Сыртланов подчеркнул, что российские спецслужбы не позволят остаться диверсантам безнаказанными, поэтому "спящим ячейкам" в Крыму и других регионах РФ следует взвесить риски, прежде чем идти на преступления. "Большое количество агентуры и завербованных граждан РФ и Украины входят в состав спящих ячеек, которые готовы в любой момент получить указания от своих кураторов из Киева. Тех, кто встанут на террористический путь, будет ждать неминуемое наказание. Им не стоит забывать о тех больших тюремных сроках, что предусмотрены за шпионаж, госизмену, совершение терактов и диверсии на территории России", - подчеркнули в "Офицерах России".
https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958298583.html
https://ria.ru/20240707/porazhenie-1957996572.html
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украина, россия, киев, офицеры россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Офицеры России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Украина готовилась к масштабному конфликту с Россией, рассказал эксперт

Полковник Сыртланов: Украина десять лет готовилась к конфликту с Россией

© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украина на протяжении 10 лет готовилась к масштабному конфликту с Россией, в том числе создавая крупную агентурную сеть в Крыму, заявил РИА Новости член президиума общероссийской организации "Офицеры России", ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов.
Ранее в управлении ФСБ по Крыму заявили о задержали гражданина Украины - агента военной разведки Украины, передававшего сведения о российской армии. Возбуждено дело о шпионаже.
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«
"Не стоит забывать, что Украина, начиная с 2014 года, активно готовилась к ведению войны против Российской Федерации. Киев создавал диверсионно-разведывательные группы, агентурные группы, диверсантов, агентов, вербовал сотни людей для совершения в дальнейшем террористических и диверсионных акций на нашей территории", - сказал Сыртланов.
Собеседник агентства отметил, что многих людей украинские спецслужбы вербуют методами шантажа, угрожая здоровью и безопасности их родных и близких, которые до сих пор проживают на Украине.
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При этом Сыртланов подчеркнул, что российские спецслужбы не позволят остаться диверсантам безнаказанными, поэтому "спящим ячейкам" в Крыму и других регионах РФ следует взвесить риски, прежде чем идти на преступления.
«
"Большое количество агентуры и завербованных граждан РФ и Украины входят в состав спящих ячеек, которые готовы в любой момент получить указания от своих кураторов из Киева. Тех, кто встанут на террористический путь, будет ждать неминуемое наказание. Им не стоит забывать о тех больших тюремных сроках, что предусмотрены за шпионаж, госизмену, совершение терактов и диверсии на территории России", - подчеркнули в "Офицерах России".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевОфицеры РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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