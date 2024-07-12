https://ria.ru/20240712/ukraina-1959252244.html

"Как можно скорее". Стало известно о намеке НАТО украинцам после саммита

"Как можно скорее". Стало известно о намеке НАТО украинцам после саммита - РИА Новости, 12.07.2024

"Как можно скорее". Стало известно о намеке НАТО украинцам после саммита

На саммите НАТО альянс намекнул Украине на необходимость продолжения конфликта, пишет Advance. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T14:57

2024-07-12T14:57

2024-07-12T14:57

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На саммите НАТО альянс намекнул Украине на необходимость продолжения конфликта, пишет Advance."Значит ли это, что НАТО намекает украинцам: заканчивайте конфликт с Россией как можно скорее и вступайте в клуб Североатлантического альянса, где вы будете в полной безопасности? По иронии, совсем нет. Лидеры стран Североатлантического альянса отнюдь не призывают Украину подводить вооруженный конфликт к завершению. Даже напротив. Они мотивируют ее воевать и дальше, а также эскалировать конфликт с Россией", — говорится в материале.Отмечается, что Вашингтон уготовил Киеву роль того, кто обязан "победить Путина". Для этого ему нужно полностью отдать себя этой самоубийственной миссии, отправив свое боеспособное население на фронт, поясняет автор статьи."Украине дают понять, что она должна сделать, казалось бы, невозможное — победить российские Вооруженные силы, которые располагают куда большими ресурсами, людскими и техническими", —добавляется в публикации.При этом Киев в итоге может потерпеть сокрушительное поражение, предупреждает автор. Он делает вывод, что, возможно, в конце концов Украина просто перестанет существовать на карте мира.В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html

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