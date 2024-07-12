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"Как можно скорее". Стало известно о намеке НАТО украинцам после саммита - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959252244.html
"Как можно скорее". Стало известно о намеке НАТО украинцам после саммита
"Как можно скорее". Стало известно о намеке НАТО украинцам после саммита - РИА Новости, 12.07.2024
"Как можно скорее". Стало известно о намеке НАТО украинцам после саммита
На саммите НАТО альянс намекнул Украине на необходимость продолжения конфликта, пишет Advance. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:57
2024-07-12T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На саммите НАТО альянс намекнул Украине на необходимость продолжения конфликта, пишет Advance."Значит ли это, что НАТО намекает украинцам: заканчивайте конфликт с Россией как можно скорее и вступайте в клуб Североатлантического альянса, где вы будете в полной безопасности? По иронии, совсем нет. Лидеры стран Североатлантического альянса отнюдь не призывают Украину подводить вооруженный конфликт к завершению. Даже напротив. Они мотивируют ее воевать и дальше, а также эскалировать конфликт с Россией", — говорится в материале.Отмечается, что Вашингтон уготовил Киеву роль того, кто обязан "победить Путина". Для этого ему нужно полностью отдать себя этой самоубийственной миссии, отправив свое боеспособное население на фронт, поясняет автор статьи."Украине дают понять, что она должна сделать, казалось бы, невозможное — победить российские Вооруженные силы, которые располагают куда большими ресурсами, людскими и техническими", —добавляется в публикации.При этом Киев в итоге может потерпеть сокрушительное поражение, предупреждает автор. Он делает вывод, что, возможно, в конце концов Украина просто перестанет существовать на карте мира.В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html
https://ria.ru/20240712/podarok-1959075319.html
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в мире, украина, россия, андрей белоусов, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Андрей Белоусов, НАТО
"Как можно скорее". Стало известно о намеке НАТО украинцам после саммита

Advance: НАТО на саммите побудила Украину продолжать конфликт с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На саммите НАТО альянс намекнул Украине на необходимость продолжения конфликта, пишет Advance.
"Значит ли это, что НАТО намекает украинцам: заканчивайте конфликт с Россией как можно скорее и вступайте в клуб Североатлантического альянса, где вы будете в полной безопасности? По иронии, совсем нет. Лидеры стран Североатлантического альянса отнюдь не призывают Украину подводить вооруженный конфликт к завершению. Даже напротив. Они мотивируют ее воевать и дальше, а также эскалировать конфликт с Россией", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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Отмечается, что Вашингтон уготовил Киеву роль того, кто обязан "победить Путина". Для этого ему нужно полностью отдать себя этой самоубийственной миссии, отправив свое боеспособное население на фронт, поясняет автор статьи.
"Украине дают понять, что она должна сделать, казалось бы, невозможное — победить российские Вооруженные силы, которые располагают куда большими ресурсами, людскими и техническими", —добавляется в публикации.
При этом Киев в итоге может потерпеть сокрушительное поражение, предупреждает автор. Он делает вывод, что, возможно, в конце концов Украина просто перестанет существовать на карте мира.
В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАндрей БелоусовНАТО
 
 
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