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"Может бить, как сочтет нужным". В США высказались о российской армии и ВСУ - РИА Новости, 12.07.2024
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11:44 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959186876.html
"Может бить, как сочтет нужным". В США высказались о российской армии и ВСУ
"Может бить, как сочтет нужным". В США высказались о российской армии и ВСУ - РИА Новости, 12.07.2024
"Может бить, как сочтет нужным". В США высказались о российской армии и ВСУ
Российские войска могут уничтожать военную технику и ПВО, поставляемую Украине, намного быстрее, чем Запад способен производить их, заявил в интервью Sputnik... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:44
2024-07-12T11:44
украина
россия
сша
скотт риттер
джо байден
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российские войска могут уничтожать военную технику и ПВО, поставляемую Украине, намного быстрее, чем Запад способен производить их, заявил в интервью Sputnik американский экс-разведчик и бывший офицер морской разведки США Скотт Риттер." А без ПВО Украина — это буквально легкая мишень для России, по которой она может бить так, как сочтет нужным", — сказал он.При этом, у ВСУ, даже несмотря на обещания президента США Джо Байденом на саммите НАТО поставить Украине пять новых систем ПВО, все равно не получится создать мощную систему противовоздушной обороны, уверен эксперт.Одновременно с этим российская армия развернула целую систему разведки и слежения, поэтому каждый раз, когда украинские военные используют противовоздушные системы, Россия это тут же это замечает, заключил Риттер.Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву никогда не будет достаточно систем ПВО и власти Украины будут продолжать просить другие страны отправлять системы. Глава украинского МИД также призвал поставлять системы быстрее и ускорить процесс. По его мнению, все системы ПВО в мире, которые доступны для транспортировки, должны быть отправлены на Украину.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1958962991.html
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украина, россия, сша, скотт риттер, джо байден, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, нато
Украина, Россия, США, Скотт Риттер, Джо Байден, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Может бить, как сочтет нужным". В США высказались о российской армии и ВСУ

Риттер сравнил Украину с легкой мишенью для российских ударов

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российские войска могут уничтожать военную технику и ПВО, поставляемую Украине, намного быстрее, чем Запад способен производить их, заявил в интервью Sputnik американский экс-разведчик и бывший офицер морской разведки США Скотт Риттер.
" А без ПВО Украина — это буквально легкая мишень для России, по которой она может бить так, как сочтет нужным", — сказал он.
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При этом, у ВСУ, даже несмотря на обещания президента США Джо Байденом на саммите НАТО поставить Украине пять новых систем ПВО, все равно не получится создать мощную систему противовоздушной обороны, уверен эксперт.
Одновременно с этим российская армия развернула целую систему разведки и слежения, поэтому каждый раз, когда украинские военные используют противовоздушные системы, Россия это тут же это замечает, заключил Риттер.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву никогда не будет достаточно систем ПВО и власти Украины будут продолжать просить другие страны отправлять системы. Глава украинского МИД также призвал поставлять системы быстрее и ускорить процесс. По его мнению, все системы ПВО в мире, которые доступны для транспортировки, должны быть отправлены на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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