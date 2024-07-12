https://ria.ru/20240712/ukraina-1959145201.html

Членство Украины в НАТО вбивает кол в мирное урегулирование, пишут СМИ

Членство Украины в НАТО вбивает кол в мирное урегулирование, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024

Членство Украины в НАТО вбивает кол в мирное урегулирование, пишут СМИ

Обещание "необратимого" членства Украины в НАТО "вбивает кол" в любое возможное мирное урегулирование конфликта, приемлемое для России, пишет издание American... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T09:22

2024-07-12T09:22

2024-07-12T09:36

украина

россия

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Обещание "необратимого" членства Украины в НАТО "вбивает кол" в любое возможное мирное урегулирование конфликта, приемлемое для России, пишет издание American Conservative. "Обещание "необратимого" членства Украины в НАТО вбивает кол в самое сердце любого мирного урегулирования, приемлемого для Москвы", - пишет издание. American Conservative отмечает, что мир и стабильность в Восточной Европе придут с признанием того, что план НАТО по расширению и включению в свой состав Украины лежит в основе нынешнего кризиса. "Война проиграна, Украина разрушена, по крайней мере, на целое поколение, а Россия и Запад постепенно приближаются к прямой, возможно, ядерной конфронтации", - отмечает издание. Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html

https://ria.ru/20240712/nato-1959119566.html

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, нато, в мире