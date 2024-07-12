Членство Украины в НАТО вбивает кол в мирное урегулирование, пишут СМИ
American Conservative: членство Украины вбивает кол в урегулирование конфликта
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Обещание "необратимого" членства Украины в НАТО "вбивает кол" в любое возможное мирное урегулирование конфликта, приемлемое для России, пишет издание American Conservative.
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"Обещание "необратимого" членства Украины в НАТО вбивает кол в самое сердце любого мирного урегулирования, приемлемого для Москвы", - пишет издание.
American Conservative отмечает, что мир и стабильность в Восточной Европе придут с признанием того, что план НАТО по расширению и включению в свой состав Украины лежит в основе нынешнего кризиса.
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"Война проиграна, Украина разрушена, по крайней мере, на целое поколение, а Россия и Запад постепенно приближаются к прямой, возможно, ядерной конфронтации", - отмечает издание.
Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
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