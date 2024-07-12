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Членство Украины в НАТО вбивает кол в мирное урегулирование, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024
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09:22 12.07.2024 (обновлено: 09:36 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959145201.html
Членство Украины в НАТО вбивает кол в мирное урегулирование, пишут СМИ
Членство Украины в НАТО вбивает кол в мирное урегулирование, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024
Членство Украины в НАТО вбивает кол в мирное урегулирование, пишут СМИ
Обещание "необратимого" членства Украины в НАТО "вбивает кол" в любое возможное мирное урегулирование конфликта, приемлемое для России, пишет издание American... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T09:22
2024-07-12T09:36
украина
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Обещание "необратимого" членства Украины в НАТО "вбивает кол" в любое возможное мирное урегулирование конфликта, приемлемое для России, пишет издание American Conservative. "Обещание "необратимого" членства Украины в НАТО вбивает кол в самое сердце любого мирного урегулирования, приемлемого для Москвы", - пишет издание. American Conservative отмечает, что мир и стабильность в Восточной Европе придут с признанием того, что план НАТО по расширению и включению в свой состав Украины лежит в основе нынешнего кризиса. "Война проиграна, Украина разрушена, по крайней мере, на целое поколение, а Россия и Запад постепенно приближаются к прямой, возможно, ядерной конфронтации", - отмечает издание. Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html
https://ria.ru/20240712/nato-1959119566.html
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украина, россия, нато, в мире
Украина, Россия, НАТО, В мире
Членство Украины в НАТО вбивает кол в мирное урегулирование, пишут СМИ

American Conservative: членство Украины вбивает кол в урегулирование конфликта

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Обещание "необратимого" членства Украины в НАТО "вбивает кол" в любое возможное мирное урегулирование конфликта, приемлемое для России, пишет издание American Conservative.
«
"Обещание "необратимого" членства Украины в НАТО вбивает кол в самое сердце любого мирного урегулирования, приемлемого для Москвы", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Россия официально получила право вето на вступление Украины в НАТО
08:00
American Conservative отмечает, что мир и стабильность в Восточной Европе придут с признанием того, что план НАТО по расширению и включению в свой состав Украины лежит в основе нынешнего кризиса.
«
"Война проиграна, Украина разрушена, по крайней мере, на целое поколение, а Россия и Запад постепенно приближаются к прямой, возможно, ядерной конфронтации", - отмечает издание.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на саммите НАТО в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Столтенберг заявил о единстве НАТО в поддержке Украины
02:37
Ранее был опубликован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне, которая содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Этот документ отдельно подчеркивает, что главы МИД НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Обнаружена главная уязвимость НАТО
8 июля, 08:00
 
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