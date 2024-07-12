https://ria.ru/20240712/ukraina-1959125455.html
Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине
Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 12.07.2024
Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине
Австралия объявила о крупнейшем едином пакете военной помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов, заявили в министерстве обороны страны. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T04:14
2024-07-12T04:14
2024-07-12T04:15
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ДЖАКАРТА, 12 июл - РИА Новости. Австралия объявила о крупнейшем едином пакете военной помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов, заявили в министерстве обороны страны. "Правительство (премьера Энтони) Альбанезе продолжает оказывать неизменную поддержку Украине, объявляя о крупнейшем австралийском едином пакете военной помощи на сумму почти 250 миллионов долларов", - говорится в пресс-релизе, опубликовании на сайте министра обороны Австралии. В сообщении уточняется, что последний пакет военной помощи включает в себя ракеты ПВО, оружие класса "воздух-земля", боеприпасы, противотанковое оружие, а также партию обуви. "Сегодняшнее заявление правительства Альбанезе увеличивает военную помощь Австралии Украине до почти 1,1 миллиарда долларов", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240712/voyna-1959125073.html
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Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине
Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи Киеву на 250 млн долларов
ДЖАКАРТА, 12 июл - РИА Новости. Австралия объявила о крупнейшем едином пакете военной помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов, заявили в министерстве обороны страны.
"Правительство (премьера Энтони) Альбанезе продолжает оказывать неизменную поддержку Украине, объявляя о крупнейшем австралийском едином пакете военной помощи на сумму почти 250 миллионов долларов", - говорится в пресс-релизе, опубликовании на сайте министра обороны Австралии.
В сообщении уточняется, что последний пакет военной помощи включает в себя ракеты ПВО, оружие класса "воздух-земля", боеприпасы, противотанковое оружие, а также партию обуви.
"Сегодняшнее заявление правительства Альбанезе увеличивает военную помощь Австралии Украине до почти 1,1 миллиарда долларов", - уточнили в ведомстве.