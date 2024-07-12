https://ria.ru/20240712/ukraina-1959125455.html

Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине

Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 12.07.2024

Австралия объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине

Австралия объявила о крупнейшем едином пакете военной помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов, заявили в министерстве обороны страны. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T04:14

2024-07-12T04:14

2024-07-12T04:15

в мире

австралия

украина

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106151/26/1061512695_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_9a2942afd65a7aab7575f777d18ac60d.jpg

ДЖАКАРТА, 12 июл - РИА Новости. Австралия объявила о крупнейшем едином пакете военной помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов, заявили в министерстве обороны страны. "Правительство (премьера Энтони) Альбанезе продолжает оказывать неизменную поддержку Украине, объявляя о крупнейшем австралийском едином пакете военной помощи на сумму почти 250 миллионов долларов", - говорится в пресс-релизе, опубликовании на сайте министра обороны Австралии. В сообщении уточняется, что последний пакет военной помощи включает в себя ракеты ПВО, оружие класса "воздух-земля", боеприпасы, противотанковое оружие, а также партию обуви. "Сегодняшнее заявление правительства Альбанезе увеличивает военную помощь Австралии Украине до почти 1,1 миллиарда долларов", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240712/voyna-1959125073.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

австралия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австралия, украина, киев