https://ria.ru/20240712/ufsin-1959147552.html

Экс-начальник из УФСИН Забайкалья пойдет под суд за мошенничество

Экс-начальник из УФСИН Забайкалья пойдет под суд за мошенничество - РИА Новости, 12.07.2024

Экс-начальник из УФСИН Забайкалья пойдет под суд за мошенничество

Бывший начальник Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Забайкальскому краю пойдёт под суд за мошенничество и превышение полномочий, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T09:34

2024-07-12T09:34

2024-07-12T09:47

происшествия

забайкальский край

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ЧИТА, 12 июл - РИА Новости. Бывший начальник Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Забайкальскому краю пойдёт под суд за мошенничество и превышение полномочий, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. В мае сообщалось о задержании бывшего начальника Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Забайкальскому краю. Его заподозрили в том, что он требовал у подчинённых передавать ему часть премий. Преступная деятельность фигуранта была пресечена службой собственной безопасности УФСИН России по Забайкальскому краю совместно с региональным управлением ФСБ России. "Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Забайкальскому краю. Он обвиняется по ч. 1, п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, в том числе из корыстной и иной личной заинтересованности) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в 2017–2023 годах обвиняемый, занимая руководящую должность в УФСИН, превышая свои должностные полномочия, требовал от подчиненных передавать ему часть денежных премий. В некоторых случаях обвиняемый объяснял подчиненным сбор денег нуждами ведомства. В действительности он использовал деньги на свои цели. "Всего в уголовном деле фигурируют 22 потерпевших, которые, опасаясь негативных последствий, выполняли требования обвиняемого. Сумма денег, полученных обвиняемым с подчиненных, оценивается следствием в полмиллиона рублей", - добавили в ведомстве. Во время предварительного следствия обвиняемый вину в совершении преступлений не признал. В пресс-службе прокуратуры Забайкальского края уточнили, что после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ингодинский районный суд Читы.

https://ria.ru/20240712/sizo-1959135889.html

https://ria.ru/20240523/arest-1947957499.html

https://ria.ru/20240106/obvineniya-1919938313.html

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происшествия, забайкальский край, россия, чита, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)