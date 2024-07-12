https://ria.ru/20240712/udary-1959267824.html

Удары ВСУ по Запорожской АЭС требуют особого внимания, заявил Путин

Удары ВСУ по Запорожской АЭС требуют особого внимания, заявил Путин - РИА Новости, 12.07.2024

Удары ВСУ по Запорожской АЭС требуют особого внимания, заявил Путин

Противник наносит удары по ЗАЭС, это требует особого внимания РФ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:41

2024-07-12T15:41

2024-07-12T15:55

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

запорожская область

владимир путин

евгений балицкий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_378da88c5fe633fe36719dc4df055ed1.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Противник наносит удары по ЗАЭС, это требует особого внимания РФ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким."Я вижу и такие вещи, на которые нельзя не обращать внимания, связанные тоже с безопасностью, – это, прежде всего, конечно, безопасность Запорожской атомной электростанции. То, что противник наносит удары теперь уже прямо по станции, это, конечно, требует особого внимания с нашей стороны", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240712/oon-1959114418.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская аэс, запорожская область, владимир путин, евгений балицкий