Рейтинг@Mail.ru
Удары ВСУ по Запорожской АЭС требуют особого внимания, заявил Путин - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 12.07.2024 (обновлено: 15:55 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/udary-1959267824.html
Удары ВСУ по Запорожской АЭС требуют особого внимания, заявил Путин
Удары ВСУ по Запорожской АЭС требуют особого внимания, заявил Путин - РИА Новости, 12.07.2024
Удары ВСУ по Запорожской АЭС требуют особого внимания, заявил Путин
Противник наносит удары по ЗАЭС, это требует особого внимания РФ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:41
2024-07-12T15:55
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
запорожская область
владимир путин
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_378da88c5fe633fe36719dc4df055ed1.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Противник наносит удары по ЗАЭС, это требует особого внимания РФ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким."Я вижу и такие вещи, на которые нельзя не обращать внимания, связанные тоже с безопасностью, – это, прежде всего, конечно, безопасность Запорожской атомной электростанции. То, что противник наносит удары теперь уже прямо по станции, это, конечно, требует особого внимания с нашей стороны", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240712/oon-1959114418.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22dc16109fc9287feea9d126af298411.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс, запорожская область, владимир путин, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Запорожская область, Владимир Путин, Евгений Балицкий
Удары ВСУ по Запорожской АЭС требуют особого внимания, заявил Путин

Путин: удары украинских войск по Запорожской АЭС требуют особого внимания России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Противник наносит удары по ЗАЭС, это требует особого внимания РФ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.
"Я вижу и такие вещи, на которые нельзя не обращать внимания, связанные тоже с безопасностью, – это, прежде всего, конечно, безопасность Запорожской атомной электростанции. То, что противник наносит удары теперь уже прямо по станции, это, конечно, требует особого внимания с нашей стороны", - сказал Путин.
На Генассамблее показали обломки беспилотника, которым Украина атаковала ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Полянский показал украинский беспилотник, атаковавший Запорожскую АЭС
Вчера, 01:23
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСЗапорожская областьВладимир ПутинЕвгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала