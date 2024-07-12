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Удары ВСУ по Запорожской АЭС требуют особого внимания, заявил Путин
Удары ВСУ по Запорожской АЭС требуют особого внимания, заявил Путин - РИА Новости, 12.07.2024
Удары ВСУ по Запорожской АЭС требуют особого внимания, заявил Путин
Противник наносит удары по ЗАЭС, это требует особого внимания РФ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:41
2024-07-12T15:41
2024-07-12T15:55
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Противник наносит удары по ЗАЭС, это требует особого внимания РФ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким."Я вижу и такие вещи, на которые нельзя не обращать внимания, связанные тоже с безопасностью, – это, прежде всего, конечно, безопасность Запорожской атомной электростанции. То, что противник наносит удары теперь уже прямо по станции, это, конечно, требует особого внимания с нашей стороны", - сказал Путин.
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Запорожская область, Владимир Путин, Евгений Балицкий
Удары ВСУ по Запорожской АЭС требуют особого внимания, заявил Путин
Путин: удары украинских войск по Запорожской АЭС требуют особого внимания России