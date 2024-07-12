https://ria.ru/20240712/udar-1959342953.html

Подполье сообщило об ударе по объекту ВСУ в Константиновке

Подполье сообщило об ударе по объекту ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 12.07.2024

Подполье сообщило об ударе по объекту ВСУ в Константиновке

В Константиновке атаковали объект, где ВСУ ремонтировали и оборудовали пикапы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T19:44

2024-07-12T19:44

2024-07-12T20:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

константиновка

сергей лебедев

донбасс

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Константиновке атаковали объект, где ВСУ ремонтировали и оборудовали пикапы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Константиновка, Донбасс. Прилетело в СТО, где ремонтировали и оборудовали турелями пикапы, превращая их в бандеромобили. <...> Прилетело знатно", — сказал он.Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Константиновкой, чтобы лишить противника возможности маневра и бесперебойного снабжения.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты Вооруженные силы России регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

донбасс

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вооруженные силы украины, константиновка, сергей лебедев, донбасс, дмитрий песков, в мире