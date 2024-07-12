https://ria.ru/20240712/udar-1959342953.html
Подполье сообщило об ударе по объекту ВСУ в Константиновке
Подполье сообщило об ударе по объекту ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 12.07.2024
Подполье сообщило об ударе по объекту ВСУ в Константиновке
В Константиновке атаковали объект, где ВСУ ремонтировали и оборудовали пикапы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T19:44
2024-07-12T19:44
2024-07-12T20:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
константиновка
сергей лебедев
донбасс
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Константиновке атаковали объект, где ВСУ ремонтировали и оборудовали пикапы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Константиновка, Донбасс. Прилетело в СТО, где ремонтировали и оборудовали турелями пикапы, превращая их в бандеромобили. <...> Прилетело знатно", — сказал он.Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Константиновкой, чтобы лишить противника возможности маневра и бесперебойного снабжения.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты Вооруженные силы России регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_118545ab6fc5eecfa9416ec913931167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, константиновка, сергей лебедев, донбасс, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Константиновка, Сергей Лебедев, Донбасс, Дмитрий Песков, В мире
Подполье сообщило об ударе по объекту ВСУ в Константиновке
Подполье: в Константиновке ударили по объекту, где ВСУ ремонтировали пикапы