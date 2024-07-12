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Подполье сообщило об ударе по объекту ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:44 12.07.2024 (обновлено: 20:35 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/udar-1959342953.html
Подполье сообщило об ударе по объекту ВСУ в Константиновке
Подполье сообщило об ударе по объекту ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 12.07.2024
Подполье сообщило об ударе по объекту ВСУ в Константиновке
В Константиновке атаковали объект, где ВСУ ремонтировали и оборудовали пикапы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T19:44
2024-07-12T20:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
константиновка
сергей лебедев
донбасс
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Константиновке атаковали объект, где ВСУ ремонтировали и оборудовали пикапы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Константиновка, Донбасс. Прилетело в СТО, где ремонтировали и оборудовали турелями пикапы, превращая их в бандеромобили. &lt;...&gt; Прилетело знатно", — сказал он.Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Константиновкой, чтобы лишить противника возможности маневра и бесперебойного снабжения.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты Вооруженные силы России регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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вооруженные силы украины, константиновка, сергей лебедев, донбасс, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Константиновка, Сергей Лебедев, Донбасс, Дмитрий Песков, В мире
Подполье сообщило об ударе по объекту ВСУ в Константиновке

Подполье: в Константиновке ударили по объекту, где ВСУ ремонтировали пикапы

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Константиновке атаковали объект, где ВСУ ремонтировали и оборудовали пикапы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Константиновка, Донбасс. Прилетело в СТО, где ремонтировали и оборудовали турелями пикапы, превращая их в бандеромобили. <...> Прилетело знатно", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Константиновкой, чтобы лишить противника возможности маневра и бесперебойного снабжения.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты Вооруженные силы России регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКонстантиновкаСергей ЛебедевДонбассДмитрий ПесковВ мире
 
 
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