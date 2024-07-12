https://ria.ru/20240712/tramp-1959361473.html

Вице-президента Харрис будет легче победить, чем Байдена, заявил Трамп

Вице-президента Харрис будет легче победить, чем Байдена, заявил Трамп - РИА Новости, 12.07.2024

Вице-президента Харрис будет легче победить, чем Байдена, заявил Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что вице-президент Камала Харрис для него будет более легким конкурентом в предстоящих выборах, чем... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T22:38

2024-07-12T22:38

2024-07-12T22:39

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выборы президента сша — 2024

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что вице-президент Камала Харрис для него будет более легким конкурентом в предстоящих выборах, чем действующий президент Джо Байден. На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с Трампом, американские политики и журналисты говорят о том, что кандидатуру Байдена могут заменить на другого кандидата, наиболее вероятным считается Харрис. "Я думаю, что во многих отношениях она может быть проще, чем Байден, но мы не слишком много думаем о ком-либо еще, пока он не уйдет. Если он уйдет", - Трамп сказал в эфире радиопрограммы Clay Travis and Buck Sexton Show, отвечая на вопрос о Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не собирается выходить из президентской гонки. Вместе с тем он говорит, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй президентский срок. Демократы теоретически могут заменить Байдена на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах кандидата, если он сам не откажется от участия. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240711/bayden-1958964595.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, камала харрис