Трамп сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине
Дональд Трамп призвал к скорейшему урегулированию конфликта на Украине
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине не должен был начинаться, написал бывший президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться", — написал он.
"Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться", — написал он.
Так Трамп отреагировал на пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором тот отметил, что на встрече с бывшим президентом США они обсудили способы достижения мира.
Ранее бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
Ранее бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.