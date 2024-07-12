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Трамп сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 12.07.2024 (обновлено: 12:30 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/tramp-1959141073.html
Трамп сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине
Трамп сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 12.07.2024
Трамп сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине
Конфликт на Украине не должен был начинаться, написал бывший президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. "Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T09:05
2024-07-12T12:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
сша
венгрия
виктор орбан
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине не должен был начинаться, написал бывший президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. "Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться", — написал он. Так Трамп отреагировал на пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором тот отметил, что на встрече с бывшим президентом США они обсудили способы достижения мира. Ранее бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
https://ria.ru/20240712/landsbergis-1959150945.html
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в мире, украина, дональд трамп, сша, венгрия, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, США, Венгрия, Виктор Орбан
Трамп сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине

Дональд Трамп призвал к скорейшему урегулированию конфликта на Украине

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине не должен был начинаться, написал бывший президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться", — написал он.
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"Должны сказать спасибо". Глава МИД Литвы высказался об ударах по России
09:53
Так Трамп отреагировал на пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором тот отметил, что на встрече с бывшим президентом США они обсудили способы достижения мира.

Ранее бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампСШАВенгрияВиктор Орбан
 
 
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