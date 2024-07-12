https://ria.ru/20240712/tramp-1959141073.html

Трамп сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине

Трамп сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 12.07.2024

Трамп сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине

Конфликт на Украине не должен был начинаться, написал бывший президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. "Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T09:05

2024-07-12T09:05

2024-07-12T12:30

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

сша

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виктор орбан

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине не должен был начинаться, написал бывший президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. "Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться", — написал он. Так Трамп отреагировал на пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором тот отметил, что на встрече с бывшим президентом США они обсудили способы достижения мира. Ранее бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.

https://ria.ru/20240712/landsbergis-1959150945.html

https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959165979.html

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в мире, украина, дональд трамп, сша, венгрия, виктор орбан