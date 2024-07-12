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В Московском зоопарке показали, как амурский тигр плавает в жару - РИА Новости, 12.07.2024
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Хорошие новости
 
16:57 12.07.2024 (обновлено: 17:43 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/tigr-1959296717.html
В Московском зоопарке показали, как амурский тигр плавает в жару
В Московском зоопарке показали, как амурский тигр плавает в жару - РИА Новости, 12.07.2024
В Московском зоопарке показали, как амурский тигр плавает в жару
Московский зоопарк опубликовал в Telegram-канале видео, как амурский тигр Степан купается в жару. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:57
2024-07-12T17:43
хорошие новости
московский зоопарк
москва
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал в Telegram-канале видео, как амурский тигр Степан купается в жару."Амурский тигр Степан наслаждается прохладной водой. Тигры, в отличии от многих других представителей семейства кошачьих, любят плавать. А после водных процедур Степан грациозно отряхивает лапы", — говорится в публикации. Как видно на опубликованных кадрах, Степан сначала купался и одновременно играл с пластиковой бочкой в бассейне. Потом тигр грациозно выпрыгнул из водоема и спрятался от солнца в тени.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России сейчас порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20240711/medved-1958956825.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Водные процедуры тигра Степана в Московском зоопарке
Амурский тигр Степан наслаждается прохладной водой. Тигры, в отличии от многих других представителей семейства кошачьих, любят плавать. А после водных процедур Степан грациозно отряхивает лапы
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московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва
В Московском зоопарке показали, как амурский тигр плавает в жару

В Московском зоопарке показали, как амурский тигр Степан плавает в жару

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал в Telegram-канале видео, как амурский тигр Степан купается в жару.
"Амурский тигр Степан наслаждается прохладной водой. Тигры, в отличии от многих других представителей семейства кошачьих, любят плавать. А после водных процедур Степан грациозно отряхивает лапы", — говорится в публикации.
Как видно на опубликованных кадрах, Степан сначала купался и одновременно играл с пластиковой бочкой в бассейне. Потом тигр грациозно выпрыгнул из водоема и спрятался от солнца в тени.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России сейчас порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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