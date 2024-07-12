https://ria.ru/20240712/tigr-1959296717.html

В Московском зоопарке показали, как амурский тигр плавает в жару

В Московском зоопарке показали, как амурский тигр плавает в жару - РИА Новости, 12.07.2024

В Московском зоопарке показали, как амурский тигр плавает в жару

Московский зоопарк опубликовал в Telegram-канале видео, как амурский тигр Степан купается в жару. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:57

2024-07-12T16:57

2024-07-12T17:43

хорошие новости

московский зоопарк

москва

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Московский зоопарк опубликовал в Telegram-канале видео, как амурский тигр Степан купается в жару."Амурский тигр Степан наслаждается прохладной водой. Тигры, в отличии от многих других представителей семейства кошачьих, любят плавать. А после водных процедур Степан грациозно отряхивает лапы", — говорится в публикации. Как видно на опубликованных кадрах, Степан сначала купался и одновременно играл с пластиковой бочкой в бассейне. Потом тигр грациозно выпрыгнул из водоема и спрятался от солнца в тени.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России сейчас порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20240711/medved-1958956825.html

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Водные процедуры тигра Степана в Московском зоопарке Амурский тигр Степан наслаждается прохладной водой. Тигры, в отличии от многих других представителей семейства кошачьих, любят плавать. А после водных процедур Степан грациозно отряхивает лапы 2024-07-12T16:57 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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московский зоопарк, москва