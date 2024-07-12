https://ria.ru/20240712/terrorist-1959351626.html

Готовивший нападение на храм в Адыгее террорист хотел скрыться в Стамбуле

Готовивший нападение на храм в Адыгее террорист хотел скрыться в Стамбуле - РИА Новости, 12.07.2024

Готовивший нападение на храм в Адыгее террорист хотел скрыться в Стамбуле

Восемнадцатилетний террорист, планировавший нападение на Свято-Успенский кафедральный собор в Майкопе, планировал улететь в Стамбул после совершения... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T21:02

2024-07-12T21:02

2024-07-12T21:02

стамбул

майкоп

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

исламское государство*

происшествия

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КРАСНОДАР, 12 июл - РИА Новости. Восемнадцатилетний террорист, планировавший нападение на Свято-Успенский кафедральный собор в Майкопе, планировал улететь в Стамбул после совершения преступления, сообщили в объединённой пресс-службе судов Адыгеи. Силовики предотвратили нападение на православный храм в Майкопе в Адыгее, выходец из центрально-азиатской страны планировал убить священнослужителей и охранников и поджечь здание, сообщила ФСБ в четверг. В пятницу обвиняемого заключили под стражу до 10 сентября. По данным суда, речь идёт о 18-летнем ранее не судимом гражданине РФ и Республики Таджикистан. Согласно материалам следствия, обвиняемый являлся сторонником радикальной религиозной идеологии запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство*", который решил поджечь Михайло-Архангельский храм. "Для реализации своего преступного умысла он осуществил приискание жителя города Майкопа, а также средств для совершения совместно с ним террористического акта. Кроме того, обвиняемый приобрел электронный билет на авиарейс до Стамбула с целью скрыться от правоохранительных органов после совершения преступления", - говорится в сообщении.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240710/fsb-1958676114.html

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стамбул

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стамбул, майкоп, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство*, происшествия