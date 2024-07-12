https://ria.ru/20240712/terakt-1959263901.html
Суд арестовал террориста, планировавшего нападение на собор в Майкопе
Суд арестовал террориста, планировавшего нападение на собор в Майкопе - РИА Новости, 12.07.2024
Суд арестовал террориста, планировавшего нападение на собор в Майкопе
Майкопский городской суд арестовал до 10 сентября террориста, планировавшего нападение на Свято-Успенский кафедральный собор в Майкопе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:28
2024-07-12T15:28
2024-07-12T15:39
терроризм
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КРАСНОДАР, 12 июл - РИА Новости. Майкопский городской суд арестовал до 10 сентября террориста, планировавшего нападение на Свято-Успенский кафедральный собор в Майкопе, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов республики.Силовики предотвратили нападение на православный храм в Майкопе в Адыгее, выходец из центрально-азиатской страны планировал убить священнослужителей и охранников и поджечь здание, сообщила ФСБ в четверг."Его заключили под стражу на два месяца - до 10 сентября", - сказали в пресс-службе.По данным ФСБ, при подготовке к теракту он провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Кроме того, он планирован снимать теракт на камеру, чтобы выложить в интернет для пропаганды идей международного терроризма. После теракта он хотел скрыться за рубежом. У преступника обнаружены и изъяты запрещенные материалы, флаг террористической организации, нож и составные части зажигательного устройства.ФСБ также ранее показала видео задержания и признание террориста. На кадрах оперативной видеосъемки показано, как молодого человека задержали на улице. По его словам, целью атаки было "поджечь церковь".Он также рассказал, что до этого смотрел ролики запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*.Как следует из видео, планировался теракт против Свято-Успенского кафедрального собора в Майкопе.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ru/20240711/sud-1959052163.html
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955128682.html
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терроризм, майкоп, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Терроризм, Майкоп, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд арестовал террориста, планировавшего нападение на собор в Майкопе
Суд арестовал террориста, готовившего теракт на собор в Майкопе до 10 сентября
КРАСНОДАР, 12 июл - РИА Новости. Майкопский городской суд арестовал до 10 сентября террориста, планировавшего нападение на Свято-Успенский кафедральный собор в Майкопе, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов республики.
Силовики предотвратили нападение на православный храм в Майкопе в Адыгее, выходец из центрально-азиатской страны планировал убить священнослужителей и охранников и поджечь здание, сообщила ФСБ
в четверг.
«
"Его заключили под стражу на два месяца - до 10 сентября", - сказали в пресс-службе.
По данным ФСБ, при подготовке к теракту он провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Кроме того, он планирован снимать теракт на камеру, чтобы выложить в интернет для пропаганды идей международного терроризма. После теракта он хотел скрыться за рубежом. У преступника обнаружены и изъяты запрещенные материалы, флаг террористической организации, нож и составные части зажигательного устройства.
ФСБ также ранее показала видео задержания и признание террориста. На кадрах оперативной видеосъемки показано, как молодого человека задержали на улице. По его словам, целью атаки было "поджечь церковь".
Он также рассказал, что до этого смотрел ролики запрещенной в России
международной террористической организации "Исламское государство
"*.
Как следует из видео, планировался теракт против Свято-Успенского кафедрального собора в Майкопе.
* Запрещенная в России террористическая организация.