https://ria.ru/20240712/telo-1959360901.html
Источник рассказал о мальчике из Перми, чье тело нашли в чемодане
Источник рассказал о мальчике из Перми, чье тело нашли в чемодане - РИА Новости, 12.07.2024
Источник рассказал о мальчике из Перми, чье тело нашли в чемодане
Девятилетний мальчик, тело которого нашли в чемодане в Перми, находился на домашнем обучении, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T22:33
2024-07-12T22:33
2024-07-12T22:33
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ПЕРМЬ, 12 июл - РИА Новости. Девятилетний мальчик, тело которого нашли в чемодане в Перми, находился на домашнем обучении, сообщил РИА Новости информированный источник. "Этот ребенок был на домашнем обучении", - сообщил агентству источник. Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что утром житель Перми на мусорной площадке обнаружил в чемодане тело мальчика с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями и следами асфиксии. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. По данным ведомства, проводятся поиски женщины, которая привезла чемодан к мусорным бакам. Было опубликовано видео, где на кадрах видно, как женщина худощавого телосложения идет по улице с этим чемоданом. СУСК РФ по Пермскому краю проинформировало, что в убийстве 9-летнего мальчика подозревают его 34-летнюю мать.
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Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми
Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми
2024-07-12T22:33
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происшествия, пермь, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник рассказал о мальчике из Перми, чье тело нашли в чемодане
Найденный в чемодане мальчик из Перми находился на домашнем обучении