https://ria.ru/20240712/telo-1959360901.html

Источник рассказал о мальчике из Перми, чье тело нашли в чемодане

Источник рассказал о мальчике из Перми, чье тело нашли в чемодане - РИА Новости, 12.07.2024

Источник рассказал о мальчике из Перми, чье тело нашли в чемодане

Девятилетний мальчик, тело которого нашли в чемодане в Перми, находился на домашнем обучении, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T22:33

2024-07-12T22:33

2024-07-12T22:33

происшествия

пермь

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следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 12 июл - РИА Новости. Девятилетний мальчик, тело которого нашли в чемодане в Перми, находился на домашнем обучении, сообщил РИА Новости информированный источник. "Этот ребенок был на домашнем обучении", - сообщил агентству источник. Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что утром житель Перми на мусорной площадке обнаружил в чемодане тело мальчика с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями и следами асфиксии. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. По данным ведомства, проводятся поиски женщины, которая привезла чемодан к мусорным бакам. Было опубликовано видео, где на кадрах видно, как женщина худощавого телосложения идет по улице с этим чемоданом. СУСК РФ по Пермскому краю проинформировало, что в убийстве 9-летнего мальчика подозревают его 34-летнюю мать.

https://ria.ru/20231201/mat-1913219409.html

пермь

россия

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Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми 2024-07-12T22:33 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)