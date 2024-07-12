Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о мальчике из Перми, чье тело нашли в чемодане - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:33 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/telo-1959360901.html
Источник рассказал о мальчике из Перми, чье тело нашли в чемодане
Источник рассказал о мальчике из Перми, чье тело нашли в чемодане - РИА Новости, 12.07.2024
Источник рассказал о мальчике из Перми, чье тело нашли в чемодане
Девятилетний мальчик, тело которого нашли в чемодане в Перми, находился на домашнем обучении, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T22:33
2024-07-12T22:33
происшествия
пермь
россия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_3a41e9cd14931a7f8f09039d064bbb91.jpg
ПЕРМЬ, 12 июл - РИА Новости. Девятилетний мальчик, тело которого нашли в чемодане в Перми, находился на домашнем обучении, сообщил РИА Новости информированный источник. "Этот ребенок был на домашнем обучении", - сообщил агентству источник. Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что утром житель Перми на мусорной площадке обнаружил в чемодане тело мальчика с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями и следами асфиксии. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. По данным ведомства, проводятся поиски женщины, которая привезла чемодан к мусорным бакам. Было опубликовано видео, где на кадрах видно, как женщина худощавого телосложения идет по улице с этим чемоданом. СУСК РФ по Пермскому краю проинформировало, что в убийстве 9-летнего мальчика подозревают его 34-летнюю мать.
https://ria.ru/20231201/mat-1913219409.html
пермь
россия
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми
Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми
2024-07-12T22:33
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_57e15adc91e559d4e0bd9b615d08a8de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник рассказал о мальчике из Перми, чье тело нашли в чемодане

Найденный в чемодане мальчик из Перми находился на домашнем обучении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 12 июл - РИА Новости. Девятилетний мальчик, тело которого нашли в чемодане в Перми, находился на домашнем обучении, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Этот ребенок был на домашнем обучении", - сообщил агентству источник.
Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что утром житель Перми на мусорной площадке обнаружил в чемодане тело мальчика с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями и следами асфиксии.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. По данным ведомства, проводятся поиски женщины, которая привезла чемодан к мусорным бакам. Было опубликовано видео, где на кадрах видно, как женщина худощавого телосложения идет по улице с этим чемоданом. СУСК РФ по Пермскому краю проинформировало, что в убийстве 9-летнего мальчика подозревают его 34-летнюю мать.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Мать, убившая новорожденного в поезде, получила три года
1 декабря 2023, 16:16
 
ПроисшествияПермьРоссияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала