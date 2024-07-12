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Чернышенко поручил создать телефон доверия для детей и родителей - РИА Новости, 12.07.2024
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09:38 12.07.2024 (обновлено: 10:37 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/telefon-1959148207.html
Чернышенко поручил создать телефон доверия для детей и родителей
Чернышенко поручил создать телефон доверия для детей и родителей - РИА Новости, 12.07.2024
Чернышенко поручил создать телефон доверия для детей и родителей
В России появится телефон доверия для детей и родителей — такое поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщили в его пресс-службе. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T09:38
2024-07-12T10:37
общество
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В России появится телефон доверия для детей и родителей — такое поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщили в его пресс-службе.&quot;Вице-премьером была поддержана инициатива с оказанием экстренной и анонимной психологической помощи детям и их родителям по телефону доверия. Он поручил проработать вопрос с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по созданию короткого номера службы — 124, — говорится в релизе.Вице-премьер дал поручение в рамках заседания координационного совета при правительстве по проведению в стране Десятилетия детства."Важны качественные изменения во всех сферах: образовании, здравоохранении, культуре и спорте, социальной защите и безопасности. Это должны прочувствовать все российские семьи", — подчеркнул Чернышенко.Он также отметил важность оказания своевременной помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и поручил министерству просвещения продолжить вместе с Минздравом, Минтрудом и регионами работу по профилактике социального сиротства.
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общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко поручил создать телефон доверия для детей и родителей

Чернышенко поручил создать линию психологической помощи детям и их родителям

© iStock.com / Pawel KacperekДевушка разговаривает по телефону
Девушка разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© iStock.com / Pawel Kacperek
Девушка разговаривает по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В России появится телефон доверия для детей и родителей — такое поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщили в его пресс-службе.
«

"Вице-премьером была поддержана инициатива с оказанием экстренной и анонимной психологической помощи детям и их родителям по телефону доверия. Он поручил проработать вопрос с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по созданию короткого номера службы — 124, — говорится в релизе.

Вице-премьер дал поручение в рамках заседания координационного совета при правительстве по проведению в стране Десятилетия детства.
"Важны качественные изменения во всех сферах: образовании, здравоохранении, культуре и спорте, социальной защите и безопасности. Это должны прочувствовать все российские семьи", — подчеркнул Чернышенко.
Он также отметил важность оказания своевременной помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и поручил министерству просвещения продолжить вместе с Минздравом, Минтрудом и регионами работу по профилактике социального сиротства.
Девушка с молодым человеком - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В ГД предложили создать службу психологической помощи для молодых семей
25 января, 18:53
 
ОбществоРоссияДмитрий Чернышенко
 
 
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