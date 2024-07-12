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Худруком Александринского театра назначили режиссера Кобелева - РИА Новости, 12.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:51 12.07.2024 (обновлено: 16:54 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/teatr-1959294731.html
Худруком Александринского театра назначили режиссера Кобелева
Худруком Александринского театра назначили режиссера Кобелева - РИА Новости, 12.07.2024
Худруком Александринского театра назначили режиссера Кобелева
Молодой режиссер Никита Кобелев назначен художественным руководителем Александринского театра, занимавший этот пост Валерий Фокин станет президентом театра,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:51
2024-07-12T16:54
культура
александринский театр
общество
валерий фокин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Молодой режиссер Никита Кобелев назначен художественным руководителем Александринского театра, занимавший этот пост Валерий Фокин станет президентом театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Да, действительно Никита Кобелев станет художественным руководителем, а Валерий Фокин возглавит театр как президент", - сказали представители пресс-службы.
https://ria.ru/20240710/hudruk-1958818313.html
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александринский театр, общество, валерий фокин
Культура, Александринский театр, Общество, Валерий Фокин
Худруком Александринского театра назначили режиссера Кобелева

Худруком Александринского театра назначили режиссера Никиту Кобелева

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкНикита Кобелев
Никита Кобелев - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Никита Кобелев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Молодой режиссер Никита Кобелев назначен художественным руководителем Александринского театра, занимавший этот пост Валерий Фокин станет президентом театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Да, действительно Никита Кобелев станет художественным руководителем, а Валерий Фокин возглавит театр как президент", - сказали представители пресс-службы.
Вывеска театра Романа Виктюка - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Худрук бывшего Театра Виктюка прокомментировал смену названия
10 июля, 18:29
 
КультураАлександринский театрОбществоВалерий Фокин
 
 
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