https://ria.ru/20240712/teatr-1959294731.html

Худруком Александринского театра назначили режиссера Кобелева

Худруком Александринского театра назначили режиссера Кобелева - РИА Новости, 12.07.2024

Худруком Александринского театра назначили режиссера Кобелева

Молодой режиссер Никита Кобелев назначен художественным руководителем Александринского театра, занимавший этот пост Валерий Фокин станет президентом театра,... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:51

2024-07-12T16:51

2024-07-12T16:54

культура

александринский театр

общество

валерий фокин

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Молодой режиссер Никита Кобелев назначен художественным руководителем Александринского театра, занимавший этот пост Валерий Фокин станет президентом театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Да, действительно Никита Кобелев станет художественным руководителем, а Валерий Фокин возглавит театр как президент", - сказали представители пресс-службы.

https://ria.ru/20240710/hudruk-1958818313.html

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александринский театр, общество, валерий фокин