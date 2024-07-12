https://ria.ru/20240712/svo-1959301429.html

Российские десантники уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ

Российские десантники уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ - РИА Новости, 12.07.2024

Российские десантники уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ

Расчет FPV-дронов российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный командный пункт украинской армии на правом берегу Днепра на... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:10

2024-07-12T17:10

2024-07-12T17:38

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ГЕНИЧЕСК, 12 июл - РИА Новости. Расчет FPV-дронов российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный командный пункт украинской армии на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета ударных FPV-дронов с позывным "Якудза". "Сегодня мы отработали по командному пункту противника, где находились иностранные наемники. Отработали удачно. Цель поразили, уничтожили", - сказал агентству оператор ударных БПЛА. По словам военного, им часто приходится наблюдать на фронте следы присутствия иностранных наемников. "Работали по блокпосту (противника), непосредственно видели (иностранные) флаги, туда работали. То есть, вплотную мы не сталкивались, потому что мы работаем удаленно. На радиоперехватах - это другие подразделения занимаются… Слышали английскую речь. Английский слоган, сленг", - сообщил агентству десантник. Собеседник РИА Новости отметил, что украинская армия применяет на херсонском направлении кассетные боеприпасы, французские самоходки "Цезарь", американские гаубицы М777, советские 120-миллиметровые и польские бесшумные минометы. "Ближе к островам, либо где линия фронта гораздо меньше (ближе), там польские минометы работают. Ох, эффективно работают, к сожалению. Достаточно (много). Ближе всего к линии соприкосновения, тем больше их находится там. Ну, они достаточно эффективно работают", - сказал боец. Российский оператор ударных БПЛА с позывным "Якудза" предпочитает использовать в работе отечественные очки для FPV-дронов под названием "Бумеранг".

https://ria.ru/20240706/pvo-1957815338.html

https://ria.ru/20240712/artilleristy-1959124881.html

https://ria.ru/20240709/nato-1958469941.html

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Уничтожение замаскированного командного пункта ВСУ на правом берегу Днепра Расчет FPV-дронов российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный командный пункт украинской армии на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета ударных FPV-дронов с позывным "Якудза". 2024-07-12T17:10 true PT0M27S

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россия, украина, вооруженные силы украины