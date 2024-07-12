https://ria.ru/20240712/svo-1959301429.html
Российские десантники уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ
Российские десантники уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ - РИА Новости, 12.07.2024
Российские десантники уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ
Расчет FPV-дронов российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный командный пункт украинской армии на правом берегу Днепра на... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:10
2024-07-12T17:10
2024-07-12T17:38
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ГЕНИЧЕСК, 12 июл - РИА Новости. Расчет FPV-дронов российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный командный пункт украинской армии на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета ударных FPV-дронов с позывным "Якудза". "Сегодня мы отработали по командному пункту противника, где находились иностранные наемники. Отработали удачно. Цель поразили, уничтожили", - сказал агентству оператор ударных БПЛА. По словам военного, им часто приходится наблюдать на фронте следы присутствия иностранных наемников. "Работали по блокпосту (противника), непосредственно видели (иностранные) флаги, туда работали. То есть, вплотную мы не сталкивались, потому что мы работаем удаленно. На радиоперехватах - это другие подразделения занимаются… Слышали английскую речь. Английский слоган, сленг", - сообщил агентству десантник. Собеседник РИА Новости отметил, что украинская армия применяет на херсонском направлении кассетные боеприпасы, французские самоходки "Цезарь", американские гаубицы М777, советские 120-миллиметровые и польские бесшумные минометы. "Ближе к островам, либо где линия фронта гораздо меньше (ближе), там польские минометы работают. Ох, эффективно работают, к сожалению. Достаточно (много). Ближе всего к линии соприкосновения, тем больше их находится там. Ну, они достаточно эффективно работают", - сказал боец. Российский оператор ударных БПЛА с позывным "Якудза" предпочитает использовать в работе отечественные очки для FPV-дронов под названием "Бумеранг".
https://ria.ru/20240706/pvo-1957815338.html
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Уничтожение замаскированного командного пункта ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет FPV-дронов российских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный командный пункт украинской армии на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета ударных FPV-дронов с позывным "Якудза".
2024-07-12T17:10
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Российские десантники уничтожили замаскированный командный пункт ВСУ
Расчет FPV-дронов уничтожил украинский командный пункт на Херсонском направлении