https://ria.ru/20240712/svo-1959283544.html

Группировка "Центр" за неделю освободила четыре населенных пункта

Группировка "Центр" за неделю освободила четыре населенных пункта - РИА Новости, 12.07.2024

Группировка "Центр" за неделю освободила четыре населенных пункта

Подразделения группировки войск "Центр" за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР, ВСУ потеряли до 2785 военнослужащих, два танка, в том числе... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:19

2024-07-12T16:19

2024-07-12T16:22

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР, ВСУ потеряли до 2785 военнослужащих, два танка, в том числе американский Abrams, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили за неделю населенные пункты Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух пехотных бригад, а также двух соединений теробороны. Отражены 38 контратак подразделений противника", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери ВСУ за указанный период составили до 2785 военнослужащих, два танка, в том числе М1А1 Abrams производства США, девять боевых бронированных машин, в том числе четыре боевые машины пехоты Bradley производства США, 15 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сша, в мире