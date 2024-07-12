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Группировка "Центр" за неделю освободила четыре населенных пункта
Группировка "Центр" за неделю освободила четыре населенных пункта - РИА Новости, 12.07.2024
Группировка "Центр" за неделю освободила четыре населенных пункта
Подразделения группировки войск "Центр" за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР, ВСУ потеряли до 2785 военнослужащих, два танка, в том числе... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:19
2024-07-12T16:19
2024-07-12T16:22
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР, ВСУ потеряли до 2785 военнослужащих, два танка, в том числе американский Abrams, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили за неделю населенные пункты Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух пехотных бригад, а также двух соединений теробороны. Отражены 38 контратак подразделений противника", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери ВСУ за указанный период составили до 2785 военнослужащих, два танка, в том числе М1А1 Abrams производства США, девять боевых бронированных машин, в том числе четыре боевые машины пехоты Bradley производства США, 15 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, США, В мире
Группировка "Центр" за неделю освободила четыре населенных пункта
МО: "Центр" за неделю освободил 4 населенных пункта, ВСУ потеряли до 2785 солдат