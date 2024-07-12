https://ria.ru/20240712/svo-1959213340.html

В Белгородской области погиб глава управления оперативного реагирования

В Белгородской области погиб глава управления оперативного реагирования - РИА Новости, 12.07.2024

В Белгородской области погиб глава управления оперативного реагирования

Глава управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Белгородской области Александр Маслиенко погиб при исполнении служебного долга во... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:56

2024-07-12T12:56

2024-07-12T12:56

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Белгородской области Александр Маслиенко погиб при исполнении служебного долга во время атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Трагедия в селе Муром Шебекинского городского округа. При исполнении служебного долга погиб Маслиенко Александр Александрович — начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа — подведомственного учреждения администрации муниципалитета. Подполковник полиции, ветеран боевых действий Александр Александрович в момент атаки помогал жителям села", - написал Гладков.Губернатор также выразил соболезнования всем родным и близким погибшего.

https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html

белгородская область

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белгородская область, вооруженные силы украины