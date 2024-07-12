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В Белгородской области погиб глава управления оперативного реагирования - РИА Новости, 12.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/svo-1959213340.html
В Белгородской области погиб глава управления оперативного реагирования
В Белгородской области погиб глава управления оперативного реагирования - РИА Новости, 12.07.2024
В Белгородской области погиб глава управления оперативного реагирования
Глава управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Белгородской области Александр Маслиенко погиб при исполнении служебного долга во... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:56
2024-07-12T12:56
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Белгородской области Александр Маслиенко погиб при исполнении служебного долга во время атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Трагедия в селе Муром Шебекинского городского округа. При исполнении служебного долга погиб Маслиенко Александр Александрович — начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа — подведомственного учреждения администрации муниципалитета. Подполковник полиции, ветеран боевых действий Александр Александрович в момент атаки помогал жителям села", - написал Гладков.Губернатор также выразил соболезнования всем родным и близким погибшего.
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белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области погиб глава управления оперативного реагирования

Глава управления реагирования Шебекинского городского округа погиб при атаке ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Белгородской области Александр Маслиенко погиб при исполнении служебного долга во время атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"Трагедия в селе Муром Шебекинского городского округа. При исполнении служебного долга погиб Маслиенко Александр Александрович — начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа — подведомственного учреждения администрации муниципалитета. Подполковник полиции, ветеран боевых действий Александр Александрович в момент атаки помогал жителям села", - написал Гладков.
Губернатор также выразил соболезнования всем родным и близким погибшего.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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