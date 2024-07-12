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В Госдеп доставили розу из снаряда, выпущенного ВСУ по Донецку - РИА Новости, 12.07.2024
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10:16 12.07.2024 (обновлено: 13:30 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/svo-1959156040.html
В Госдеп доставили розу из снаряда, выпущенного ВСУ по Донецку
В Госдеп доставили розу из снаряда, выпущенного ВСУ по Донецку - РИА Новости, 12.07.2024
В Госдеп доставили розу из снаряда, выпущенного ВСУ по Донецку
Розу, выкованную из стали западного снаряда, убившего мирных жителей Донецка, доставили в Госдепартамент для бывшего заместителя госсекретаря по политическим... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T10:16
2024-07-12T13:30
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Розу, выкованную из стали западного снаряда, убившего мирных жителей Донецка, доставили в Госдепартамент для бывшего заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.&quot;Роза дошла до Госдепа. Как сообщает служба доставки, подарок для Виктории Нуланд доставлен в Госдеп&quot;, — сообщил он.В середине июня Гагин рассказал, что отправил на имя Нуланд посылку, сопроводив ее письменным обращением, в котором призвал американских политиков прекратить снабжать украинские войска оружием и деньгами, чтобы прекратить кровопролитие и остановить эскалацию конфликта. По словам советника главы ДНР, адреса Нуланд нет в свободном доступе, поэтому подарок отправили на прошлое место работы. Посылка, как специально, пришла в Госдеп в преддверии саммита НАТО, добавил он. &quot;Саммит уже прошел, по итогам предприятия ВПК стран НАТО продолжают зарабатывать, хозяева показали морковку так называемому президенту Украины&quot;, — заключил Гагин.Нуланд больше всего известна по участию в событиях на Украине во время государственного переворота 2014 года. Тогда помощник госсекретаря регулярно посещала Киев. С ней связана знаменитая фраза "печеньки Госдепа": дипломат вместе с американским послом на Украине Джеффри Пайеттом раздавала участникам госпереворота в Киеве булочки и сэндвичи, а также участвовала в назначении правительства, пришедшего после свержения украинского президента Виктора Януковича. Позже она признавалась, что США истратили порядка пяти миллиардов долларов на то, чтобы изменить геополитическую ориентацию значительной части населения Украины.
https://ria.ru/20240520/nuland-1947104104.html
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в мире, сша, донецкая народная республика, донецк, виктория нуланд, ян гагин, нато, беркут
В мире, США, Донецкая Народная Республика, Донецк, Виктория Нуланд, Ян Гагин, НАТО, Беркут
В Госдеп доставили розу из снаряда, выпущенного ВСУ по Донецку

Гагин: розу из снаряда, запущенного по Донецку, доставили госсекретарю США

© РИА НовостиВоенно-политический эксперт Ян Гагин отправил почтой на имя Виктории Нуланд стальную розу из осколка от западного снаряда, которым были убиты мирные жители Донецка
Военно-политический эксперт Ян Гагин отправил почтой на имя Виктории Нуланд стальную розу из осколка от западного снаряда, которым были убиты мирные жители Донецка - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости
Военно-политический эксперт Ян Гагин отправил почтой на имя Виктории Нуланд стальную розу из осколка от западного снаряда, которым были убиты мирные жители Донецка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Розу, выкованную из стали западного снаряда, убившего мирных жителей Донецка, доставили в Госдепартамент для бывшего заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.
«

"Роза дошла до Госдепа. Как сообщает служба доставки, подарок для Виктории Нуланд доставлен в Госдеп", — сообщил он.

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В середине июня Гагин рассказал, что отправил на имя Нуланд посылку, сопроводив ее письменным обращением, в котором призвал американских политиков прекратить снабжать украинские войска оружием и деньгами, чтобы прекратить кровопролитие и остановить эскалацию конфликта.
По словам советника главы ДНР, адреса Нуланд нет в свободном доступе, поэтому подарок отправили на прошлое место работы. Посылка, как специально, пришла в Госдеп в преддверии саммита НАТО, добавил он.
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«

"Саммит уже прошел, по итогам предприятия ВПК стран НАТО продолжают зарабатывать, хозяева показали морковку так называемому президенту Украины", — заключил Гагин.

Нуланд больше всего известна по участию в событиях на Украине во время государственного переворота 2014 года. Тогда помощник госсекретаря регулярно посещала Киев. С ней связана знаменитая фраза "печеньки Госдепа": дипломат вместе с американским послом на Украине Джеффри Пайеттом раздавала участникам госпереворота в Киеве булочки и сэндвичи, а также участвовала в назначении правительства, пришедшего после свержения украинского президента Виктора Януковича. Позже она признавалась, что США истратили порядка пяти миллиардов долларов на то, чтобы изменить геополитическую ориентацию значительной части населения Украины.
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В миреСШАДонецкая Народная РеспубликаДонецкВиктория НуландЯн ГагинНАТОБеркут
 
 
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