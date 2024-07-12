В Госдеп доставили розу из снаряда, выпущенного ВСУ по Донецку
Гагин: розу из снаряда, запущенного по Донецку, доставили госсекретарю США
© РИА НовостиВоенно-политический эксперт Ян Гагин отправил почтой на имя Виктории Нуланд стальную розу из осколка от западного снаряда, которым были убиты мирные жители Донецка
© РИА Новости
Военно-политический эксперт Ян Гагин отправил почтой на имя Виктории Нуланд стальную розу из осколка от западного снаряда, которым были убиты мирные жители Донецка
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Розу, выкованную из стали западного снаряда, убившего мирных жителей Донецка, доставили в Госдепартамент для бывшего заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.
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"Роза дошла до Госдепа. Как сообщает служба доставки, подарок для Виктории Нуланд доставлен в Госдеп", — сообщил он.
В середине июня Гагин рассказал, что отправил на имя Нуланд посылку, сопроводив ее письменным обращением, в котором призвал американских политиков прекратить снабжать украинские войска оружием и деньгами, чтобы прекратить кровопролитие и остановить эскалацию конфликта.
По словам советника главы ДНР, адреса Нуланд нет в свободном доступе, поэтому подарок отправили на прошлое место работы. Посылка, как специально, пришла в Госдеп в преддверии саммита НАТО, добавил он.
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"Саммит уже прошел, по итогам предприятия ВПК стран НАТО продолжают зарабатывать, хозяева показали морковку так называемому президенту Украины", — заключил Гагин.
Нуланд больше всего известна по участию в событиях на Украине во время государственного переворота 2014 года. Тогда помощник госсекретаря регулярно посещала Киев. С ней связана знаменитая фраза "печеньки Госдепа": дипломат вместе с американским послом на Украине Джеффри Пайеттом раздавала участникам госпереворота в Киеве булочки и сэндвичи, а также участвовала в назначении правительства, пришедшего после свержения украинского президента Виктора Януковича. Позже она признавалась, что США истратили порядка пяти миллиардов долларов на то, чтобы изменить геополитическую ориентацию значительной части населения Украины.