https://ria.ru/20240712/superjet-1959341553.html

Расследование по крушению Superjet ответит на вопросы, заявили в "Ростехе"

Расследование по крушению Superjet ответит на вопросы, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 12.07.2024

Расследование по крушению Superjet ответит на вопросы, заявили в "Ростехе"

Расследование по крушению самолета в Подмосковье ответит на вопросы о причинах, госкорпорация "Ростех" окажет в этом всю необходимую поддержку, сообщили РИА... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T19:32

2024-07-12T19:32

2024-07-12T19:32

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

ростех

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

крушение sukhoi superjet под коломной

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959320429_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_eb4be381e39dd21ee12d5b088471568a.jpg

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Расследование по крушению самолета в Подмосковье ответит на вопросы о причинах, госкорпорация "Ростех" окажет в этом всю необходимую поддержку, сообщили РИА Новости в компании. "Самолету 10 лет, ситуация неочевидная, причины могут быть разными. Самое неправильное сейчас - спешить с выводами. Будет расследование, которое ответит на все вопросы, мы окажем в этом всю необходимую поддержку", - отметили в госкорпорации. Ранее в МЧС сообщили, что в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России добавило, что возбуждено уголовное дело о крушении самолета в Московской области.

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ростех, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной