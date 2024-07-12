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Расследование по крушению Superjet ответит на вопросы, заявили в "Ростехе"
Расследование по крушению Superjet ответит на вопросы, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 12.07.2024
Расследование по крушению Superjet ответит на вопросы, заявили в "Ростехе"
Расследование по крушению самолета в Подмосковье ответит на вопросы о причинах, госкорпорация "Ростех" окажет в этом всю необходимую поддержку, сообщили РИА... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T19:32
2024-07-12T19:32
2024-07-12T19:32
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
ростех
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
крушение sukhoi superjet под коломной
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Расследование по крушению самолета в Подмосковье ответит на вопросы о причинах, госкорпорация "Ростех" окажет в этом всю необходимую поддержку, сообщили РИА Новости в компании. "Самолету 10 лет, ситуация неочевидная, причины могут быть разными. Самое неправильное сейчас - спешить с выводами. Будет расследование, которое ответит на все вопросы, мы окажем в этом всю необходимую поддержку", - отметили в госкорпорации. Ранее в МЧС сообщили, что в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России добавило, что возбуждено уголовное дело о крушении самолета в Московской области.
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ростех, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Ростех, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
Расследование по крушению Superjet ответит на вопросы, заявили в "Ростехе"
"Ростех": расследование по крушению Superjet ответит на вопросы о причинах