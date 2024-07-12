Рейтинг@Mail.ru
Новый Superjet с импортозамещенными системами успешно приземлился - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 12.07.2024 (обновлено: 16:53 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/superjet--1959291999.html
Новый Superjet с импортозамещенными системами успешно приземлился
Новый Superjet с импортозамещенными системами успешно приземлился - РИА Новости, 12.07.2024
Новый Superjet с импортозамещенными системами успешно приземлился
Новый Sukhoi Superjet с импортозамещенными системами завершил испытательный полет и успешно приземлился на в Раменском, сообщили РИА Новости в Объединённой... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:43
2024-07-12T16:53
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
общество
жуковский
раменское
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
следственный комитет россии (ск рф)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
крушение sukhoi superjet под коломной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888805004_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_79ef32aab8da5059df7ce200c5407049.jpg
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Новый Sukhoi Superjet с импортозамещенными системами завершил испытательный полет и успешно приземлился на в Раменском, сообщили РИА Новости в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино."Опытный самолет Суперджет с импортозамещенными системами (так называемая модификация NEW) проходит испытания в Жуковском. Он только что завершил испытательный полет, успешно приземлился на аэродроме Раменское", — отметили в ОАК.Ранее в пресс-службе Минпромторга РФ сообщили, что самолет, который потерпел крушение в Подмосковье, не является полностью импортозамещенным Sukhoi Superjet 100NEW-95.
https://ria.ru/20240712/samolet-1959293210.html
https://radiosputnik.ru/20240712/samolet-1959290442.html
жуковский
раменское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888805004_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_394ed86508a3ed1704fa3546782fa7f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
объединенная авиастроительная корпорация (оак), общество, жуковский, раменское, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Общество, Жуковский, Раменское, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Следственный комитет России (СК РФ), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
Новый Superjet с импортозамещенными системами успешно приземлился

ОАК: новый Superjet с импортозамещенными системами завершил испытательный полет

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкSuperjet
Superjet - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Superjet . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Новый Sukhoi Superjet с импортозамещенными системами завершил испытательный полет и успешно приземлился на в Раменском, сообщили РИА Новости в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино.
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Под Коломной определили точное место крушения самолета
Вчера, 16:47
"Опытный самолет Суперджет с импортозамещенными системами (так называемая модификация NEW) проходит испытания в Жуковском. Он только что завершил испытательный полет, успешно приземлился на аэродроме Раменское", — отметили в ОАК.
Ранее в пресс-службе Минпромторга РФ сообщили, что самолет, который потерпел крушение в Подмосковье, не является полностью импортозамещенным Sukhoi Superjet 100NEW-95.
Самолет Сухой Суперджет - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Прокуратура рассказала, кому принадлежал упавший в Подмосковье самолет
Вчера, 16:39
 
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)ОбществоЖуковскийРаменскоеМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Следственный комитет России (СК РФ)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала