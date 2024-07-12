https://ria.ru/20240712/superjet--1959291999.html

Новый Superjet с импортозамещенными системами успешно приземлился

Новый Superjet с импортозамещенными системами успешно приземлился - РИА Новости, 12.07.2024

Новый Superjet с импортозамещенными системами успешно приземлился

Новый Sukhoi Superjet с импортозамещенными системами завершил испытательный полет и успешно приземлился на в Раменском, сообщили РИА Новости в Объединённой... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:43

2024-07-12T16:43

2024-07-12T16:53

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

общество

жуковский

раменское

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

следственный комитет россии (ск рф)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

крушение sukhoi superjet под коломной

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Новый Sukhoi Superjet с импортозамещенными системами завершил испытательный полет и успешно приземлился на в Раменском, сообщили РИА Новости в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино."Опытный самолет Суперджет с импортозамещенными системами (так называемая модификация NEW) проходит испытания в Жуковском. Он только что завершил испытательный полет, успешно приземлился на аэродроме Раменское", — отметили в ОАК.Ранее в пресс-службе Минпромторга РФ сообщили, что самолет, который потерпел крушение в Подмосковье, не является полностью импортозамещенным Sukhoi Superjet 100NEW-95.

https://ria.ru/20240712/samolet-1959293210.html

https://radiosputnik.ru/20240712/samolet-1959290442.html

жуковский

раменское

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объединенная авиастроительная корпорация (оак), общество, жуковский, раменское, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной