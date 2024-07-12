https://ria.ru/20240712/sud-1959228431.html
В Подмосковье будут судить мужчину, ранившего ножом двух иностранцев
В Подмосковье будут судить мужчину, ранившего ножом двух иностранцев - РИА Новости, 12.07.2024
В Подмосковье будут судить мужчину, ранившего ножом двух иностранцев
Житель Подмосковья, который ранил ножом двух иностранцев из личной неприязни, предстанет перед судом, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:37
2024-07-12T13:37
2024-07-12T13:37
происшествия
московская область (подмосковье)
фрязино
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Житель Подмосковья, который ранил ножом двух иностранцев из личной неприязни, предстанет перед судом, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий. Как ранее рассказал областной главк МВД, полицейские задержали дебошира, который подозревается в том, что ударил ножом двоих посетителей, среди которых подросток, в компьютерном клубе подмосковного Фрязино. В региональном главке СК сообщили, что причиной нападения стала личная неприязнь, оба пострадавших - иностранцы. По данному факту было возбуждено дело о покушении на убийство, мужчине предъявлено обвинение, он арестован. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 34–летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство двух граждан иностранных государств, среди которых один несовершеннолетний (часть 3 статьи 30, пункты "а, л" части 2 статьи 105 УК РФ)... Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - сказала Врадий.
https://ria.ru/20240712/moskva-1959226394.html
московская область (подмосковье)
фрязино
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происшествия, московская область (подмосковье), фрязино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Фрязино, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье будут судить мужчину, ранившего ножом двух иностранцев
Житель Подмосковья, ранивший ножом двух иностранцев, предстанет перед судом