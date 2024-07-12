https://ria.ru/20240712/sud-1959188649.html

Суд может арестовать зампредов ивановского правительства, задержанных ФСБ

Суд может арестовать зампредов ивановского правительства, задержанных ФСБ - РИА Новости, 12.07.2024

Суд может арестовать зампредов ивановского правительства, задержанных ФСБ

Октябрьский суд Иваново рассматривает ходатайства об аресте двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина,... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:50

2024-07-12T11:50

2024-07-12T11:51

происшествия

ивановская область

иваново

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РЯЗАНЬ, 12 июл - РИА Новости. Октябрьский суд Иваново рассматривает ходатайства об аресте двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина, сообщили РИА Новости в суде. Ранее УФСБ по региону сообщило, что уголовное дело возбуждено в отношении руководящих сотрудников правительства Ивановской области "высокого уровня". "Рассматривается (ходатайство - ред.)... о заключении под стражу Зобнина и Эрмиш... Заместители председателя правительства (региона - ред.) ", - сообщили в суде.По данным сайта правительства области, Эрмиш является зампредом регионального правительства с 2014 года, возглавляет комплекс социальной сферы. Зобнин – зампред с 2015 года, руководит комплексом развития инфраструктуры региона.

https://ria.ru/20240712/chinovniki-1959188185.html

ивановская область

иваново

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происшествия, ивановская область, иваново