https://ria.ru/20240712/sud-1959188649.html
Суд может арестовать зампредов ивановского правительства, задержанных ФСБ
Суд может арестовать зампредов ивановского правительства, задержанных ФСБ - РИА Новости, 12.07.2024
Суд может арестовать зампредов ивановского правительства, задержанных ФСБ
Октябрьский суд Иваново рассматривает ходатайства об аресте двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:50
2024-07-12T11:50
2024-07-12T11:51
происшествия
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РЯЗАНЬ, 12 июл - РИА Новости. Октябрьский суд Иваново рассматривает ходатайства об аресте двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина, сообщили РИА Новости в суде. Ранее УФСБ по региону сообщило, что уголовное дело возбуждено в отношении руководящих сотрудников правительства Ивановской области "высокого уровня". "Рассматривается (ходатайство - ред.)... о заключении под стражу Зобнина и Эрмиш... Заместители председателя правительства (региона - ред.) ", - сообщили в суде.По данным сайта правительства области, Эрмиш является зампредом регионального правительства с 2014 года, возглавляет комплекс социальной сферы. Зобнин – зампред с 2015 года, руководит комплексом развития инфраструктуры региона.
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происшествия, ивановская область, иваново
Происшествия, Ивановская область, Иваново
Суд может арестовать зампредов ивановского правительства, задержанных ФСБ
Суд может арестовать задержанных ФСБ ивановских чиновников Эрмиш и Зобнина
РЯЗАНЬ, 12 июл - РИА Новости. Октябрьский суд Иваново рассматривает ходатайства об аресте двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее УФСБ по региону сообщило, что уголовное дело возбуждено в отношении руководящих сотрудников правительства Ивановской области "высокого уровня".
«
"Рассматривается (ходатайство - ред.)... о заключении под стражу Зобнина и Эрмиш... Заместители председателя правительства (региона - ред.) ", - сообщили в суде.
По данным сайта правительства области, Эрмиш является зампредом регионального правительства с 2014 года, возглавляет комплекс социальной сферы. Зобнин – зампред с 2015 года, руководит комплексом развития инфраструктуры региона.