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Суд может арестовать зампредов ивановского правительства, задержанных ФСБ - РИА Новости, 12.07.2024
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11:50 12.07.2024 (обновлено: 11:51 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/sud-1959188649.html
Суд может арестовать зампредов ивановского правительства, задержанных ФСБ
Суд может арестовать зампредов ивановского правительства, задержанных ФСБ - РИА Новости, 12.07.2024
Суд может арестовать зампредов ивановского правительства, задержанных ФСБ
Октябрьский суд Иваново рассматривает ходатайства об аресте двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:50
2024-07-12T11:51
происшествия
ивановская область
иваново
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РЯЗАНЬ, 12 июл - РИА Новости. Октябрьский суд Иваново рассматривает ходатайства об аресте двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина, сообщили РИА Новости в суде. Ранее УФСБ по региону сообщило, что уголовное дело возбуждено в отношении руководящих сотрудников правительства Ивановской области "высокого уровня". &quot;Рассматривается (ходатайство - ред.)... о заключении под стражу Зобнина и Эрмиш... Заместители председателя правительства (региона - ред.) &quot;, - сообщили в суде.По данным сайта правительства области, Эрмиш является зампредом регионального правительства с 2014 года, возглавляет комплекс социальной сферы. Зобнин – зампред с 2015 года, руководит комплексом развития инфраструктуры региона.
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происшествия, ивановская область, иваново
Происшествия, Ивановская область, Иваново
Суд может арестовать зампредов ивановского правительства, задержанных ФСБ

Суд может арестовать задержанных ФСБ ивановских чиновников Эрмиш и Зобнина

© УФСБ России по Ивановской областиУголовное дело возбуждено в отношении сотрудников правительства Ивановской области
Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников правительства Ивановской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© УФСБ России по Ивановской области
Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников правительства Ивановской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 12 июл - РИА Новости. Октябрьский суд Иваново рассматривает ходатайства об аресте двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш и Сергея Зобнина, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее УФСБ по региону сообщило, что уголовное дело возбуждено в отношении руководящих сотрудников правительства Ивановской области "высокого уровня".
«

"Рассматривается (ходатайство - ред.)... о заключении под стражу Зобнина и Эрмиш... Заместители председателя правительства (региона - ред.) ", - сообщили в суде.

По данным сайта правительства области, Эрмиш является зампредом регионального правительства с 2014 года, возглавляет комплекс социальной сферы. Зобнин – зампред с 2015 года, руководит комплексом развития инфраструктуры региона.
Кадры с подозреваемыми в коррупции сотрудниками правительства Ивановской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
В ФСБ рассказали, в чем обвиняются задержанные ивановские чиновники
11:48
 
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