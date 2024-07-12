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"СОГАЗ" подтвердила страхование риска гибели экипажа Sukhoi Superjet - РИА Новости, 12.07.2024
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18:57 12.07.2024 (обновлено: 19:12 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/strakhovanie-1959335934.html
"СОГАЗ" подтвердила страхование риска гибели экипажа Sukhoi Superjet
"СОГАЗ" подтвердила страхование риска гибели экипажа Sukhoi Superjet - РИА Новости, 12.07.2024
"СОГАЗ" подтвердила страхование риска гибели экипажа Sukhoi Superjet
"Согаз" подтвердил РИА Новости, что застраховал риск гибели самолета Sukhoi Superjet и его экипаж. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T18:57
2024-07-12T19:12
согаз
sukhoi superjet 100 (ssj100)
происшествия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. "Согаз" подтвердил РИА Новости, что застраховал риск гибели самолета Sukhoi Superjet и его экипаж.В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа".На сайте компании указано, что ответственность перевозчика самолета застрахована в "Согазе"."Согаз" подтверждает, что является страховщиком самолета Sukhoi Superjet 100, который потерпел крушение в Московской области. По договору застрахованы риск гибели воздушного судна, гражданская ответственность его владельца, а также жизнь и здоровье членов экипажа", - сказали в страховой компании."Согаз" приносит искренние соболезнования родным и близким погибших и готов осуществить выплаты в оперативном режиме после получения необходимых документов от авиакомпании", - отметили там.
https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html
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согаз, sukhoi superjet 100 (ssj100), происшествия
Согаз, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Происшествия
"СОГАЗ" подтвердила страхование риска гибели экипажа Sukhoi Superjet

"СОГАЗ" подтвердила страхование риска гибели упавшего Sukhoi Superjet и экипажа

© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа КоломнаМесто крушения самолета в Подмосковье
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа Коломна
Место крушения самолета в Подмосковье
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. "Согаз" подтвердил РИА Новости, что застраховал риск гибели самолета Sukhoi Superjet и его экипаж.
В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа".
На сайте компании указано, что ответственность перевозчика самолета застрахована в "Согазе".
"Согаз" подтверждает, что является страховщиком самолета Sukhoi Superjet 100, который потерпел крушение в Московской области. По договору застрахованы риск гибели воздушного судна, гражданская ответственность его владельца, а также жизнь и здоровье членов экипажа", - сказали в страховой компании.
"Согаз" приносит искренние соболезнования родным и близким погибших и готов осуществить выплаты в оперативном режиме после получения необходимых документов от авиакомпании", - отметили там.
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СогазSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Происшествия
 
 
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