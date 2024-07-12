https://ria.ru/20240712/strakhovanie-1959335934.html
"СОГАЗ" подтвердила страхование риска гибели экипажа Sukhoi Superjet
"СОГАЗ" подтвердила страхование риска гибели экипажа Sukhoi Superjet - РИА Новости, 12.07.2024
"СОГАЗ" подтвердила страхование риска гибели экипажа Sukhoi Superjet
"Согаз" подтвердил РИА Новости, что застраховал риск гибели самолета Sukhoi Superjet и его экипаж. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T18:57
2024-07-12T18:57
2024-07-12T19:12
согаз
sukhoi superjet 100 (ssj100)
происшествия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. "Согаз" подтвердил РИА Новости, что застраховал риск гибели самолета Sukhoi Superjet и его экипаж.В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа".На сайте компании указано, что ответственность перевозчика самолета застрахована в "Согазе"."Согаз" подтверждает, что является страховщиком самолета Sukhoi Superjet 100, который потерпел крушение в Московской области. По договору застрахованы риск гибели воздушного судна, гражданская ответственность его владельца, а также жизнь и здоровье членов экипажа", - сказали в страховой компании."Согаз" приносит искренние соболезнования родным и близким погибших и готов осуществить выплаты в оперативном режиме после получения необходимых документов от авиакомпании", - отметили там.
https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html
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согаз, sukhoi superjet 100 (ssj100), происшествия
Согаз, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Происшествия
"СОГАЗ" подтвердила страхование риска гибели экипажа Sukhoi Superjet
"СОГАЗ" подтвердила страхование риска гибели упавшего Sukhoi Superjet и экипажа